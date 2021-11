« Je garde que nous avons fait souffrir le Barça »

20/11/2021

Le 21/11/2021

L’entraîneur de l’Espanyol, Vincent Châtain, a déclaré qu’il restait avec le fait qu’ils ont fait « souffrir » le Barça après avoir perdu le derby de Barcelone 1-0 au Camp Nou avec un penalty de Memphis Payer qui a suscité la polémique.

Lorsqu’on lui a demandé s’il considérait que l’Espanyol avait subi un vol avec la peine de Cabrera à Memphis au début de la seconde mi-temps, Châtain Il a répondu qu’il n’avait « pas grand-chose à dire sur le sujet », bien qu’il ait affirmé que « l’action a été décisive ».

« Je ne suis pas celui qui juge la performance de l’arbitre, je dois me concentrer sur ce que nous faisons. Et nous avons bien fait beaucoup de choses, mais nous pouvons faire mieux. Nous avons manqué d’avoir plus de ballon dans le champ opposé et de pouvoir faire un peu plus de dégâts. On a eu des occasions claires et suffisantes pour pouvoir marquer un but », a analysé l’entraîneur de l’Espanyol.

« Le jeu a mûri vers où nous voulions, mais au final, nous avons joué contre une équipe de haut niveau. Contre une équipe comme celle-ci, le pourcentage de réussite doit être élevé », a-t-il déclaré. Quoi qu’il en soit, il a dit qu’il devait « féliciter les joueurs car ils ont fait du très bon travail ».