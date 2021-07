“Je l’ai emmené de force” chez un médecin, révèle la petite amie de Sammy Pérez – Las Noticias de Chihuahua – Intrelíneas

Zuleika Garza, fiancée du comédien Sammy Pérez, a révélé plusieurs détails sur la contagion du COVID-19 subie par quiconque était un collaborateur d’Eugenio Derbez.

Dans une interview avec Multimedios, la femme a révélé que les premiers diagnostics posés à la personne célèbre étaient incorrects, elle a donc insisté pour consulter un autre médecin.

«C’était il y a trois jours quand je l’ai mal vu et j’ai décidé de le prendre même s’il ne le voulait pas. Parce qu’ils lui avaient déjà posé un diagnostic et que nous étions allés dans des endroits similaires parce que nous pensions que c’était une toux normale. Et ça n’avait pas l’air mal, vraiment. Et quand je l’ai mal vu, je lui ai dit d’y aller. Il n’a pas voulu et je l’ai emmené de force et puis on a découvert qu’il avait le COVID avec le test”, a-t-il déclaré.

Garza a déclaré qu’actuellement, le comédien est stable et maintient une bonne oxygénation, “avec environ 80 et 90” pour cent, il devrait donc rester comme ça pendant cinq jours.

“Ils m’ont donné une approximation, plus ou moins, ils m’ont dit que, si c’était une semaine, c’était 250 mille pesos plus ou moins”, a partagé le partenaire de Sammy, qui a ajouté qu’il ne voulait pas se mêler de la question économique. pour éviter « dire et dire ».

Zuleika Garza, qui est également isolée avec COVID-19, a exprimé son souhait que son partenaire se rétablisse bientôt.

“C’est un patient délicat, comme me l’a dit le médecin, mais comme les miracles existent, je crois beaucoup en Dieu”, a-t-il conclu.

Trois jours après son hospitalisation, Sammy Pérez a été intubé alors que son état de santé s’aggravait.

Son représentant a expliqué qu’il souffrait de graves lésions pulmonaires à cause de la COVID-19.

Dany Pérez, le neveu de l’humoriste, a remercié le soutien financier qu’il a reçu pour couvrir les frais médicaux de son oncle.