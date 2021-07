Il semble Filles de la ville‘ JT était en présence d’une reine ce week-end. La rappeuse s’est rendue sur les réseaux sociaux pour parler de sa rencontre avec Beyoncé lors d’une fête du 4 juillet, en écrivant: “Je l’ai fait.”

Les Hamptons ont célébré le Jour de l’Indépendance avec une affaire de stars. Lil Uzi Vert, Meek Mill, JAY-Z, et plus encore ont fait la fête toute la nuit sous les feux d’artifice lors d’une soirée exclusive entièrement blanche. JT était également présent à la fête, qui a eu une altercation avec la reine Bey elle-même, selon son compte Twitter.

(Crédit : .)



Selon ses tweets, JT a partagé des détails spécifiques de ses interactions avec la chanteuse “MOOD 4 EVA”, y compris quelques conseils qu’elle a donnés au rappeur. JT a écrit dans son tweet : « J’adore Beyoncé si je n’avais pas l’impression de l’avoir fait aucun autre jour ce soir ! Elle m’a dit que j’étais belle & elle est fière & de continuer ! Dieu regarde ma vie… Je suis venu de rien du tout.

J’adore Beyoncé si je n’avais pas l’impression de l’avoir fait aucun autre jour ce soir je l’ai fait ! Elle m’a dit que j’étais belle & elle est fière & de continuer ! Dieu regarde ma vie….Je viens de rien du tout🥺 — Twerkulateur !!! (@ThegirlJT) 5 juillet 2021

JT semblait assister à la fête avec son petit ami, le rappeur Lil Uzi Vert. JT a partagé une vidéo sur ses histoires Instagram de Lil Uzi en train de la déchirer sur la piste de danse ce week-end. Sur une vidéo de lui en train de danser, elle a écrit: “Ferme cette merde.”

Le couple a également assisté aux BET Awards 2021 ensemble. Ils ont foulé le tapis rouge avec style et ont montré leur amour pour toutes les caméras.

Lil Uzi Vert et JT de City Girls assistent aux BET Awards 2021 au Microsoft Theatre le 27 juin 2021 à Los Angeles, Californie. (Photo de Rich Fury/.,,)

JT a récemment rencontré ID aux côtés d’un membre de City Girls Yung Miami où elle a parlé de gloire et d’être aux yeux du public. Elle a dit à la publication: “Mec, laisse-moi te dire quelque chose. Mets ça dans le magazine. À ce stade, je me fous de ce que personne ne pense. Mort un–. Ces gens vont inventer ce qu’ils vont inventer de toute façon. Ils ne me connaissent pas. Ils ne la connaissent certainement pas. Alors je me fiche de ce qu’ils pensent.

Elle a continué à décomposer les mauvais aspects des médias sociaux lorsque vous êtes une célébrité. Elle a continué à dire à la publication : « Twitter et le monde Internet sont devenus incontrôlables. Période. C’est hors de contrôle. Les gens ont donné un pouce à Internet, et ils ont fait un putain de kilomètre. Les gens font des choses pour des tweets, des moments viraux, des commentaires. Ce n’est même plus une véritable haine.

Découvrez l’intégralité de l’interview, ici.

Êtes-vous abonné au podcast du Grio « Dear Culture » ? Téléchargez nos derniers épisodes maintenant!

TheGrio est maintenant sur Apple TV, Amazon Fire et Roku. Téléchargez theGrio dès aujourd’hui !