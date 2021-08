« Je l’ai gardé secret pendant un certain temps »

Ant Anstead parle de sa relation naissante avec l’actrice oscarisée Renée Zellwegger. La star de Celebrity IOU partage avec E!’s Daily Pop qu’ils se sont pris d’affection pendant leur temps ensemble. “Écoutez… tout le monde sait que Renée et moi sommes devenus assez proches, parce que nous l’avons gardé secret pendant un certain temps, et malheureusement, des photos ont été prises et diffusées là-bas”, a déclaré Anstead aux animateurs de “Daily Pop”. Les deux auraient commencé à sortir ensemble après avoir travaillé ensemble sur un épisode de Celebrity: IOU. “Ce fut un réel plaisir de travailler avec elle”, a-t-il ajouté. “Elle est [a] super pro et elle sait souder.”

Ce n’est pas la première fois que l’animateur de Wheeler Dealer s’extasie sur son nouvel amour. Il a déjà parlé de leur relation dans une interview avec USA Today, disant en plaisantant au média qu’il “devait[s]” Le service de rencontres “Discovery+”. Et je respecte cela, et finalement, de mon point de vue, l’ironie de l’émission s’appelle « IOU », c’est comme, « Merci, Discovery. C’est en fait moi qui te dois. Et je peux recommander le service de rencontres Discovery+ à n’importe qui.”

La relation du couple est devenue publique un mois seulement après qu’Anstead a finalisé son divorce avec l’animatrice de Flip ou Flop, Christina Haack. Les deux ont annoncé leur rupture en septembre 2020, quelques semaines seulement après avoir célébré l’anniversaire de leur fils d’un an. La fin de la romance de trois ans du couple a choqué leurs fans. Anstead et Haack ont ​​commencé à sortir ensemble en 2017 juste après qu’elle ait rompu avec son ancien mari Tarek El Moussa. Anstead a deux autres enfants, sa fille Amélie et son fils Archie, qu’il partage avec sa première épouse Louise Anstead. Selon une source proche de Renee, l’actrice s’entend très bien avec l’animatrice de télé-réalité et sa famille. « Renée est très gentille et attentionnée. … Elle n’a jamais eu d’enfant, alors elle aime jouer avec lui et regarder Ant comme un père”, ont-ils déclaré à US Weekly.