“Je l’ai insulté d’où il était jusqu’à la ligne de terrain”

09.08.2021 à 19:24 CEST

Maradona il n’était pas juste un autre joueur. La légende du joueur s’étend en dehors des terrains de jeu. Son héritage – pour le meilleur et pour le pire – a dépassé les limites des stades. Et bien que cela fasse des mois depuis sa mort, son les histoires continuent d’être rendues publiques.

Ces derniers jours, une interview a été publiée dans laquelle il parle de son séjour à Séville et de sa confrontation avec Bilardo. Le technicien a remplacé le 45 minutes de jeu. Chose que le footballeur n’a pas accepté étant donné qu’il avait infiltré le genou pour jouer.

L’histoire de Maradona

“Il me fait glisser un genou“, commença l’Argentin.” Je lui dis : ” Carlos, je ne peux pas, mon genou se casse. Je dois d’abord toucher le ballon parce que je ne peux pas tenir. Et il me dit de m’infiltrer”, a-t-il expliqué.

“Il m’a fait trois manches avec une très grosse aiguille. La deuxième mi-temps a commencé et nous avons joué avec Albacete. Et je vois le numéro ’10’ sur l’affiche qu’ils élèvent dans le groupe. La jambe était un peu endormie mais ça allait, essayant de se réchauffer. Je pensais que c’était le ’10’ d’Albacete mais il m’a dit ‘Non, toi’. Je l’ai insulté d’où il était jusqu’à la ligne de champ” cracha-t-il.

Cependant, l’histoire ne s’est pas arrêtée là. Bilardo, mécontent de la colère de Maradona, se rendit chez lui. Et cette approche du technicien, a augmenté le tempérament de l’Argentin : “Il est allé me ​​chercher à la maison. Et je lui ai donné. Il a sauté un mur pour entrer et j’ai dû le frapper. Je ne lui ai pas cassé le nez car il est incassable“, a-t-il conclu.