La star de l’UFC Jon Jones s’est prononcée après sa dernière arrestation, promettant d’arrêter de boire pour de bon.

Jones a été arrêté vendredi matin sur des accusations de délit de violence conjugale et de crime de falsification d’un véhicule.

L’homme de 34 ans a depuis été libéré sous caution. Son arrestation est intervenue quelques heures seulement après son intronisation au Temple de la renommée de l’UFC.

Jones a depuis partagé une vidéo sur ses histoires Instagram de lui soulevant des poids avec la chanson “You’ve Got a Friend In Me” de Randy Newman jouant en arrière-plan.

L’ancien roi des poids légers a également inclus un certain nombre de citations sur l’image, y compris une promesse d’arrêter de boire.

“J’ai beaucoup trop de traumatismes pour consommer de l’alcool, mon cerveau ne peut tout simplement plus le supporter”, a-t-il écrit.

« Je laisserai l’alcool dans mon passé pour toujours ».

Jones a également écrit : ” Il est maintenant temps de travailler plus dur que jamais.

« Faire de ce cauchemar la meilleure chose qui soit jamais arrivée dans ma vie.

‘Ce que le diable veut dire pour le mal, Dieu le veut pour le bien.’

Le double champion des poids mi-lourds de l’UFC a été déchu de son titre en 2015 après avoir plaidé coupable dans un délit de fuite.

Jones a également échoué à deux tests de dépistage de drogue et a été arrêté l’année dernière pour un délit de CFA aggravé et une utilisation négligente d’une arme à feu.

“C’est comme… ce n’est même plus choquant”, a déclaré le président de l’UFC, Dana White.

« Quand nous l’amènerons ici, c’est presque normal. Vous ne pouvez même pas le faire passer moins de 12 heures à Las Vegas pour l’introniser au Temple de la renommée. C’est un problème.

‘Ce gars a beaucoup de démons, mec. Beaucoup de démons.

« Est-ce vraiment choquant ? Ce n’est vraiment pas le cas. C’est devenu pas choquant. C’est presque comme, ‘Uh oh, ce gars est à Vegas, qu’est-ce qui va se passer aujourd’hui?’

“Vous voulez espérer que le gars va mieux et ce ne sera pas le cas, mais il prouve qu’à chaque fois qu’il vient dans cette ville, il ne peut pas gérer cet endroit.”



