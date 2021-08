“Je le dédie à ceux qui m’ont critiqué il y a quelques jours”

15/08/2021 à 13:57 CEST

Adrià Léon

La recrue qui se battra jusqu’au dernier souffle pour être champion du monde de Moto2. Et la réalité est que c’est 19 points -et avec un zéro au Sachsenring qui aurait pu être un 20- de Rémy Gardner, qui n’est descendu du podium que trois fois cette saison : deux quatrièmes et septièmes aujourd’hui. L’année de Raul Fernández il est pratiquement parfait et aujourd’hui il a montré que ni les adversités ni les mauvais sentiments du GP de Styrie ne peuvent le battre. Ai Ogura et Augusto Fernández Ils ont accompagné l’élève d’Aki Ajo sur le podium en Autriche.

MotoGP sur DAZN disponible en direct et à la demande. Abonnez-vous et commencez votre mois gratuitement

Raúl n’a pas hésité au départ, qui n’a tenu que deux tours dans le sillage de Sam Lowes. “Je dois remercier l’équipe, sans aucun doute. Aujourd’hui, j’avais le meilleur vélo qu’ils pouvaient me donner. Course très chaude, j’ai dû faire tous les tours et cela a rendu la situation encore plus difficile. Ogura s’est amélioré par rapport au GP de Styrie, mais nous avons fait plus, très heureux du résultat et de ce que cela signifie dans le championnat. Le pilote KTM a tenu à se souvenir de tous ceux qui ont douté de lui ces derniers temps, notamment sur les réseaux sociaux. “Je dédie la victoire à tous ceux qui ont commencé à douter de moi après la semaine dernière. Cela vaut pour tous.”

Derrière le Rookie est venu un autre Débutant. C’est le cas de Aï Ogura, qui a déjà démontré l’an dernier en Moto3 une maturité dans la gestion de course très inhabituelle dans la petite catégorie. “Une course difficile et très rapide avec Raúl qui a poussé depuis le début. Je me suis vu un peu sur le fil derrière lui, même si j’en suis venu à penser que j’avais des options. Dans les derniers tours, il a pris un supplément que j’avais sauvé et j’ai a dû confirmer avec la deuxième place. Très heureux de mon premier podium après deux Grand Prix vraiment positifs ici en Autriche “a commenté Ogura, qui a réussi à démarrer les deux fois depuis la première ligne, avec un P3 et un P5 dans les courses.

Le Baléare Augusto Fernández a fermé le podium, qui a dû se contenter – pour la troisième fois consécutive – de la troisième marche du podium. “Je suis très content de ma carrière. J’espérais me battre pour la victoire, mais nous savions à quel point il est difficile de récupérer sur un circuit comme celui-ci. Nous avons tous les trois roulé à des rythmes tracés pendant toute la course… et c’est très difficile à récupérer.” Le pilote Marc VDS a également tenu à évoquer les améliorations dont il a besoin pour finir de se battre pour gagner. “Les premiers tours, nous avons eu beaucoup de problèmes avec le pneu avant, nous devons donc revoir ces détails. Troisième podium consécutif… Je veux vraiment continuer à travailler et à m’améliorer.”, Augusto fermé.