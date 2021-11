Je le fais depuis près de 30 ans et cela fonctionne pour moi, mais cela fonctionnera-t-il pour vous et votre entreprise ?

Autant dire qu’en matière de « travail à distance », je l’ai fait. Ainsi, lorsque le reste du monde m’a soudainement rejoint dans la pratique, au début de cette longue pandémie mondiale, vous pouvez supposer que, bien sûr, j’avais une opinion.

Il y a tellement de bâtiments vides autour de Toronto, où j’habite, mais je suis sûr que dans toutes les grandes villes du monde.

C’est ce qui m’a fait penser au télétravail. Pas seulement les aspects de santé de celui-ci, dans cette situation d’anomalie actuelle, mais toute sa faisabilité en tant que condition à long terme.

Est-ce que ça peut vraiment marcher ?

Parcourons-le, quelques-uns des avantages et des inconvénients.

A la hausse…

Oui, vous travaillez en pyjama. Ou vos sueurs. Ou du moins sans chaussures.

Il n’y a pas non plus de navette. Et vous pouvez garder votre propre emploi du temps, tant que vous en gardez un. Vous pouvez faire de l’exercice le midi et prendre un cours de piano par Zoom en fin de journée, le tout sans vous déplacer. Et personne ne sort votre sandwich du réfrigérateur dans la cuisine.

Il y a aussi la mobilité. Peut-être que vous aimez voyager, et peut-être que tout ce dont vous avez besoin est un ordinateur portable et une connexion wifi, et vous pouvez vous lancer et travailler de n’importe où.

Tout le monde ne peut pas faire ça.

Ensuite, d’un autre côté…

Beaucoup de gens pensent : « C’est étrange de penser – vous pourriez passer autant de temps à travailler dans un bureau, pendant la journée, qu’à sortir la nuit avec votre femme et vos enfants. »

Je ne vois pas cela de manière négative, car ces relations de travail sont importantes. Beaucoup.

Le travail, en fin de compte, ne concerne pas seulement un produit ou un service, mais vos relations avec les autres. Vos collègues, vos clients.

Les idées concernent aussi vraiment les gens.

Steve Jobs a estimé que les relations étaient si précieuses qu’il voulait mettre la salle de bain de l’entreprise à un étage différent, afin que les gens aient besoin de se croiser plus souvent, juste pour l’utiliser.

Il y a quelque chose à ça. Pas la décision de plomberie, mais la valeur du hasard. Oui, j’aime travailler de façon isolée, de temps en temps.

Mais, plus important encore, j’aime être entouré de gens qui ont leurs propres idées et opinions, ou des bribes d’informations non diffusées.

Entrer au bureau, au moins de temps en temps, c’est comme une chasse au trésor. Vous repartez rarement sans pages de nouvelles notes et idées.

La vie, aussi, concerne les personnes avec qui vous la partagez.

Comme vous, je me suis fait beaucoup d’amis dans un bureau, et j’ai créé des souvenirs grâce à ces mêmes amis.

Alors, revenons à la question : pouvons-nous travailler à distance pour toujours ?

Certains pensent que nous pouvons. De nombreuses entreprises, par exemple, ont continué à bien se porter. Et beaucoup de gens semblent beaucoup plus heureux avec le changement.

Mais honnêtement, j’espère que non.

Bien sûr, c’est bien que nous sachions tous maintenant zoomer. Et que nous cherchons à être plus flexibles. Le temps passé en famille et le manque d’impact du stress et des déplacements doivent être de bonnes choses.

Mais tout à distance, tout le temps… ou même la plupart du temps à distance avec un clin d’œil occasionnel au temps de bureau… ne suffit pas.

Lorsque vous êtes jeune et que vous apprenez les ficelles du métier, vous devez être entouré de personnes qui peuvent vous enseigner accidentellement ainsi qu’avec intention.

Lorsque vous êtes à mi-carrière, vous devez être au cœur de l’action pour voir les opportunités et maintenir les choses ensemble.

Et quand vous êtes de l’autre côté de cela, vous devez puiser dans ce réservoir de nouvelle énergie, de peur que vos méthodes ou votre pensée ne deviennent obsolètes et obsolètes.

Je travaillerai sans aucun doute toujours à distance. Après presque 30 ans de travail de cette façon, il est trop tard pour moi de revenir en arrière.

Mais j’espère que le monde reviendra, au moins à une sorte de configuration hybride, qui s’appuie encore davantage sur l’apprentissage et la collaboration en interne.

Pas seulement parce que l’entreprise en a besoin, mais je crois sincèrement qu’en tant que personnes, nous en avons aussi besoin.

Cela se résume à ceci; les gens ont besoin des autres, surtout dans un environnement de travail collaboratif. Nous sommes des animaux sociaux. Cependant, nous pouvons y revenir, je suis pour.

Je suis toujours intéressé par votre avis. N’hésitez pas à me dire ce que vous pensez du télétravail.

Auteur : Ian Dainty

