“Je le jure” – Ronaldo révèle qu’il a dépassé les attentes avant le choc

Cristiano Ronaldo a admis qu’il se sentait “super nerveux” avant ce qui s’est avéré être un deuxième début étincelant à Manchester United.

L’international portugais n’a montré aucun signe d’anxiété alors qu’il a marqué deux fois contre les Magpies dans une victoire de 4-1. Suite à des occasions précédentes, il a sorti l’impasse juste avant la mi-temps. Cependant, il a ajouté une seconde après la pause, éloignant le gardien Freddie Woodman de la passe de Luke Shaw.

Bruno Fernandes et Jesse Lingard ont finalement remporté une belle victoire contre une équipe de Newcastle qui avait fait 1-1 11 minutes après le début de la seconde mi-temps.

Cependant, tous les gros titres avant le match concernaient Ronaldo et les fidèles d’Old Trafford l’ont prouvé en chantant son nom tout au long.

Ronaldo a déclaré à BBC Sport : « Je ne m’attendais pas à marquer deux buts. J’en attends un mais pas deux. Je dois apprécier les fans et ce qu’ils m’ont fait aujourd’hui, je suis tellement fier de ça.

« La chose la plus importante était de gagner et de gagner des matchs. Manchester [United] doit être là où ils le méritent. C’est gagner, construire l’équipe et construire le club et la mentalité.

« C’est ce que nous recherchons. Bien sûr, je suis heureux de marquer des buts, je ne vais pas le nier, mais le plus important est l’équipe et l’équipe a bien joué.

La carrière de Ronaldo l’a vu conquérir défi après défi et battre une pléthore de records.

En tant que tel, il n’apparaît pas comme un joueur nerveux.

Cependant, il a admis que l’attente gigantesque de son Homme Utd et le retour d’Old Trafford l’a atteint.

Ronaldo admet les nerfs de Man Utd

“C’est incroyable. Quand j’ai commencé le match, j’étais tellement nerveux, je le jure », a déclaré l’attaquant.

«C’est normalement parce que je ne m’attendais pas à ce qu’ils chantent mon nom tout le match. J’étais très nerveux mais peut-être que je ne me suis pas présenté mais je l’étais. L’accueil est incroyable mais je suis là pour gagner des matchs et aider l’équipe.

“C’était un moment incroyable. J’étais super nerveux et je pensais hier soir que je voulais bien jouer et montrer que j’étais toujours capable d’aider l’équipe. Ce club est incroyable et j’en suis si fier. Je vais tout donner pour qu’ils soient fiers de moi.

« Tout le monde sait que le football en Angleterre est différent de celui de n’importe quelle partie du monde et pour être honnête, c’est le plus spécial. Je suis arrivé ici à 18 ans et ils ont traité mon incroyable et c’est pourquoi je suis de retour.

United espère que Ronaldo pourra avoir un impact similaire tout au long de la saison. Cela pourrait mettre fin au manque d’argenterie de United sous Ole Gunnar Solskjaer.

Ronaldo a déclaré : « Chacun doit faire son travail. Nous avons une équipe fantastique, une équipe jeune, avec un entraîneur fantastique, mais nous devons gagner en confiance.

“L’équipe doit être mature si nous voulons gagner le championnat et la Ligue des champions, mais nous sommes sur la bonne voie et je suis là pour aider l’équipe.”

Solskjaer a révélé Ronaldo a prononcé un discours devant ses collègues unis qui les a inspirés à la victoire.