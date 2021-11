« Je lui ai dit directement » – Tuchel a refusé le transfert de Chelsea malgré une décision injuste

Thomas Tuchel a imposé la loi à un joueur de Chelsea lorsqu’il a demandé son départ, tout en admettant que sa gestion de la star n’était pas toujours juste.

Sous Tuchel, Chelsea est sans doute devenu l’équipe de Premier League à battre. Les Bleus détiennent actuellement un avantage de trois points après 10 matches de championnat et peu seraient surpris de les voir rester en tête en mai.

Un élément clé de leur poussée sous l’Allemand a été leur force impressionnante en profondeur.

Tuchel est capable de faire tourner ses défenseurs à volonté sans baisse notable de la qualité. Il en va de même pour ses larges attaquants.

Kai Havertz, Mason Mount, Timo Werner et Hakim Ziyech ont tous reçu des minutes dans les zones d’attaque cette saison. Et avec Christian Pulisic de retour de blessure, Tuchel a encore une autre option de première classe à sa disposition.

Cependant, ils se sont tous combinés pour restreindre sévèrement les minutes de Callum Hudson-Odoi dans sa position avancée privilégiée.

En conséquence, l’ailier a souvent été déployé hors de position au poste d’ailier droit sous Tuchel.

Hudson-Odoi était fortement lié à un déménagement au cours de l’été. Le Borussia Dortmund s’est renseigné, mais Tuchel a étouffé cet accord potentiel dans l’œuf.

Maintenant, s’exprimant lors de sa conférence de presse de lundi (via Football London), on a demandé à Tuchel s’il était heureux que Hudson-Odoi soit resté. Dans sa réponse, Tuchel a admis que sa décision de faire jouer le joueur de 20 ans plus loin n’était pas toujours juste. Néanmoins, il a félicité le jeune d’être toujours positif.

« Ce n’était pas comme si nous voulions le faire sortir et maintenant il est resté », a déclaré Tuchel. « Nous ne l’avons pas laissé partir. Nous avons construit l’équipe et Callum était une pièce du puzzle. Il pensait que cela pourrait être difficile d’obtenir des minutes et que cela pourrait être plus facile dans un autre club. Mais vous ne pouvez jamais être sûr.

«Je lui ai dit directement quand il a demandé, que ce n’était pas possible. Nous comptons sur lui et nous pensons qu’il peut encore faire d’énormes progrès au sein de ce groupe et de ce club.

« Est-ce que c’était toujours juste de le jouer en tant qu’arrière droit ? Non, peut-être pas. Mais il devait le prendre pour l’équipe et était toujours positif.

Suivez nos réseaux sociaux – nous sommes sur Facebook, Twitter et Instagram

« Il a eu une bonne pré-saison quand on a vu ce qu’il pouvait faire sur le côté gauche. Il a eu du mal à le prouver pendant les matchs, mais il était maintenant important qu’il se présente et qu’il soit blessé et c’est ce qu’il a fait.

« Pour obtenir une place dans cette équipe, tout est question de performance et c’est ce que montre Callum en ce moment. C’est important qu’il fasse preuve de constance, qu’il ait faim et qu’il continue. »

Six managers de Tottenham pires que Nuno Espirito Santo

Tuchel décrit Chelsea comme « un ajustement parfait »

Lorsqu’on lui a demandé si Tuchel pensait qu’il avait un point à prouver à Chelsea après avoir été limogé au PSG en 2020, l’Allemand a déclaré : « Vous avez besoin d’un peu de chance ; vous ne pouvez pas gagner la Ligue des champions uniquement en planifiant et en faisant des efforts. Ce n’est pas comme ça. Vous avez besoin de chance et quand c’est censé être.

«Je suis à cet endroit en raison de mon expérience dans d’autres clubs et équipes. Je suis reconnaissant d’avoir appris au niveau de l’académie, que certaines personnes dans ma carrière m’ont fait confiance et m’ont donné confiance, à commencer par mes parents et les patrons des académies de jeunes.

« L’objectif est de s’améliorer chaque jour, à chaque match, de ne jamais cesser de progresser en tant qu’entraîneur. Maintenant, cela semble être la solution parfaite pour moi dès le premier jour. Je suis super content de faire partie du club et c’est peut-être le dernier pour cent.

« Si vous vous sentez heureux et apprécié, vous êtes capable de produire des résultats ensemble. Je fais partie d’une grande équipe, d’un grand club, c’est ainsi que je me vois. Je ne sais pas si j’avais besoin d’une motivation supplémentaire. Je n’étais pas content d’être licencié à [PSG] parce que j’avais de grands projets pour la Ligue des champions, de grands projets pour gagner à nouveau la ligue [at PSG].

« Mais quelques semaines plus tard, une énorme opportunité s’est présentée et j’ai eu le désir de me lancer dans cette aventure était plus grand que la peur d’un contrat de 18 mois. Il faut être courageux, courageux et j’ai le sentiment d’avoir une grosse récompense. Je suis heureux où je suis.

LIRE LA SUITE: Tuchel admet que Chelsea pourrait annuler l’échec de l’accord d’été en janvier