“Je lui ai dit que la fête était suprême, parlons-en”: CM Charanjit Channi sur la démission de Navjot Singh Sidhu

in

Sidhu serait contrarié d’avoir confié le ministère de l’Intérieur au vice-ministre en chef Sukhjinder Singh Randhawa. Il s’y opposait et disait que cela ne devrait être avec le CM que selon la tradition.

Le lendemain de la démission de Navjot Singh Sidhu de son poste de chef du Congrès du Pendjab, le ministre en chef Charanjit Singh Channi a déclaré mercredi qu’il avait demandé au premier de le rencontrer et de régler les différends.

« Quiconque est président du parti, est chef de famille. Je l’avais appelé (Navjot Singh Sidhu) et lui ai dit que le parti est suprême… Je lui ai parlé au téléphone et lui ai dit de s’asseoir, d’en parler et de résoudre le problème », a déclaré Channi en s’adressant aux médias après avoir présidé un État. réunion du cabinet.

Plus tôt dans la journée, Sidhu a déclaré sur Twitter qu’il ne ferait aucun compromis sur ses principes, même si cela impliquait de sacrifier des messages, ajoutant qu’il se battrait pour le peuple du Pendjab jusqu’à son dernier souffle.

Dans une vidéo publiée sur Twitter, Sidhu a soulevé les problèmes du sacrilège de Bargari et a déclaré que les personnes qui avaient donné des bons de réduction à Badals et celles qui avaient donné des cautions en blanc à l’ancien DGP Sumedh Singh Saini sont nommées dans le système en tant qu’avocat général.

« Où sont ces problèmes maintenant ? Je vais continuer à les élever », a-t-il encore attaqué son propre gouvernement. « Je ne ferai pas de compromis. Je ne suis pas pour les messages. Je peux sacrifier n’importe qui », l’entend-on dire.

«Je ne tromperai pas le haut commandement et je ne peux pas laisser le haut commandement être induit en erreur. Je prendrai sur moi de me battre pour que justice soit rendue à mon gourou. Je sacrifierai tous les postes.

On entend également Sidhu dire : « Nous avons travaillé à retirer les dirigeants et les officiers corrompus du système. Mais ils sont de retour. Je ne permettrai pas que cela se produise.

Mardi, Sidhu a démissionné de son poste de chef du PPCC, affirmant que cela déclenchait d’autres démissions et plongeait le parti dans une nouvelle crise quelques mois seulement avant les élections législatives. Quelques heures après sa démission, Razia Sultana, membre du nouveau ministère de 18 membres dirigé par Charanjit Singh Channi, a également fait part de sa solidarité avec l’ancien joueur de cricket. Le secrétaire général du Congrès du Pendjab Yoginder Dhingra et le trésorier Gulzar Inder Chahal ont suivi avec leurs démissions.

Au milieu d’une vague d’activités politiques, plusieurs dirigeants du Congrès d’État ont rendu visite à Sidhu chez lui à Patiala pour apaiser le leader boudeur, qui a annoncé sa démission peu de temps après l’attribution des portefeuilles aux nouveaux ministres.

On apprend qu’il est contrarié d’avoir confié le ministère de l’Intérieur au vice-ministre en chef Sukhjinder Singh Randhawa. Il s’y opposait et disait que cela devrait être avec le ministre en chef seulement selon la tradition.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.