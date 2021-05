Je luttais pour le rythme et je ne comprends pas pourquoi

Valtteri Bottas ne comprend pas pourquoi il a manqué de rythme lors du Grand Prix du Portugal à Portimao, où il a terminé troisième alors qu’il était parti en pole position.

Le Finlandais s’est bien tiré au départ, mais a subi la pression de Max Verstappen puis de Lewis Hamilton, Hamilton le dépassant pour la tête au 20e tour.

Bottas a réussi à tenir Verstappen à distance pour le reste du premier relais, mais a été dépassé par le Néerlandais peu de temps après sa sortie des stands, Verstappen bénéficiant d’une meilleure chaleur dans ses pneus.

L’homme de Mercedes semblait être capable de riposter et de se rapprocher du pilote Red Bull à moins d’une seconde, mais il est retombé à nouveau à la suite d’un problème de capteur.

Il a réussi à prendre le tour le plus rapide et la dernière place sur le podium, mais il est quatrième du championnat des pilotes après les trois premières courses de l’année.

“De toute évidence, ce n’est pas ce que je visais aujourd’hui, car lorsque vous partez de la pole, vous voulez remporter la victoire”, a déclaré Bottas. «Je pense qu’en fin de compte, le principal problème était le premier relais – je luttais pour le rythme et je ne comprends toujours pas pourquoi.

«L’échauffement avec le pneu dur a été lent après l’arrêt au stand et Max a réussi à me rattraper. Ensuite, nous avons eu un problème de capteur de température d’échappement plus tard dans la course qui m’a coûté de la vitesse dans la ligne droite, il était donc difficile de se rapprocher de Max et de se battre pour la P2. Finalement, la puissance est revenue et j’ai pu réaliser le tour le plus rapide, ce qui pourrait être un point important.

«Nous devons analyser ce week-end au cours des deux prochains jours, tirer les leçons et nous concentrer sur le week-end prochain – nous y retournons.