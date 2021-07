Rafael Benitez a révélé sa détermination à convaincre les fans d’Everton et a insisté sur le fait qu’il avait ressenti un fort soutien de la part de certains supporters de Toffees proches de lui.

La nomination de l’Espagnol a été controversée étant donné qu’il a dirigé Liverpool pendant six ans et a un statut emblématique à Anfield, les ayant conduits à la gloire de la Ligue des champions en 2005.

Benitez a signé un contrat de trois ans à Everton et succède à Carlo Ancelotti

Il a également qualifié Everton de «petit club» – et un groupe de supporters a fait connaître ses sentiments le mois dernier en accrochant une banderole menaçante près de son domicile sur le Wirral le mois dernier.

Néanmoins, le joueur de 61 ans est catégorique, ses commentaires appartiennent au passé et a révélé que même certains fans de Liverpool lui ont apporté leur soutien.

Benitez a déclaré lors d’une conférence de presse: “Pour être juste, les Evertoniens autour de chez moi sont assez heureux et ont été très favorables. Même les Liverpudlians ont accepté que c’était une opportunité pour moi de revenir en Premier League. C’était assez bon.

« En parlant des bannières, nous pouvons parler d’une ou deux personnes. On ne sait jamais. Il vaut mieux penser positivement, combien de gens m’encourageaient à bien faire. Je suis content de ça.

Les Toffees ont terminé dixième la saison dernière et Benitez devra faire mieux que cela

L’empannage du “petit club” de Benitez n’a jamais été oublié par beaucoup dans la moitié bleue du Merseyside et a inévitablement surgi lorsqu’il est devenu évident qu’Everton était intéressé par sa nomination.

Interrogé sur ce commentaire, Benitez a déclaré: «C’était il y a longtemps. Vous vous battez pour votre club et c’est ce que je vais faire maintenant.

« Si vous êtes le manager, vous devez défendre votre club dans n’importe quel contexte. Dans ce cas, je me battrai pour Everton.

«Je vais essayer de faire de mon mieux à chaque match. Je vais essayer de rivaliser avec n’importe qui. Je suis vraiment heureux que ce club grandisse de plus en plus et je suis heureux de l’idée que nous puissions défier et concourir et je me battrai pour cela.

Benitez a quitté Liverpool en 2010 et a travaillé pour cinq autres clubs depuis, mais a conservé une forte affinité pour la ville elle-même. Sa maison familiale est restée dans la région.

Il a déclaré: «J’ai une excellente connexion avec la ville, je soutiens de nombreuses œuvres caritatives et j’ai des amis des deux côtés. Je suis vraiment heureux et fier d’être ici.

Benitez sera chargé d’obtenir le meilleur de Ben Godfrey

Benitez ne doute pas qu’Everton lui convienne et n’a pas été rebuté par la possibilité d’une réaction négative.

Il a déclaré : « Le club, les traditions, l’histoire, les propriétaires, les fans derrière l’équipe – toutes ces choses, pour quiconque connaît l’histoire du club, sont assez faciles.

“Je suis à la maison. Je veux concourir. Je veux défier tout ce que vous pouvez défier. C’est une grande opportunité, un défi de ma part et j’en suis vraiment content.

« J’étais convaincu quand j’ai décidé de dire « oui », ou même décidé de commencer à parler. Ce n’est pas quelque chose qui me fait peur, c’est le contraire. Je veux gagner, je veux bien faire.

Benitez n’était pas disposé à discuter de l’avenir de l’attaquant James Rodriguez, mais a confirmé que Duncan Ferguson serait l’un de ses directeurs adjoints.

L’ancien attaquant des Toffees, qui a eu un bref passage en tant que manager par intérim en 2019, a occupé un rôle similaire dans l’équipe des coulisses de l’ancien patron Carlo Ancelotti.

Benitez a déclaré: “Duncan est une légende d’Everton et a une grande expérience. Il sera vital pour nous avec son expertise d’entraîneur et sa compréhension des joueurs.

Francisco De Miguel Moreno, qui a travaillé avec Benitez à Liverpool et plusieurs de ses autres clubs, sera également directeur adjoint. Antonio Gomez, milieu de terrain des équipes de jeunes du Real Madrid de Benitez, sera l’entraîneur de l’équipe première et analyste senior.