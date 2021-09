“Je me battrai pour revenir”

15/09/2021 à 13:57 CEST

Rafael Nadal a la illusion de retourner sur les pistes au plus vite Et il l’a donc bien fait comprendre ce mercredi lors de la présentation du documentaire sur son académie, qui sera diffusé en avant-première ce vendredi 17 septembre sur Amazon Prime et Movistar+. “Je vais mieux, mais je vais bien. Un peu mal au pied. C’est une période un peu compliquée sur le plan personnel et professionnel, mais, honnêtement, avec l’espoir de s’améliorer et de faire face à un processus qui va être difficile et douloureux. à un moment donné, mais je dois y aller pour me mettre en position de me battre pour ce que je veux. Je suis déterminé à le faire”, a expliqué Rafa Nadal.

Nadal a reconnu que sa blessure au pied n’était pas prévue dans ses plans, mais qu’il mettra tout en œuvre pour revenir sur les pistes dès que possible. “Le script comprenait jouer à Wimbledon, aux Jeux olympiques ou à l’US Open. Dans le script n’était pas boiteux aujourd’hui (rires). Je boite depuis quelques jours. Mais les scripts ne sont pas à suivre à la lettre. Il faut s’adapter et accepter les choses comme elles viennent”, a affirmé le treize fois champion de Ronald Garros.

“Des choses fantastiques me sont arrivées, des choses plus importantes que je n’aurais pu rêver et aussi des moments plus compliqués sous forme de blessures. Mais dans la mesure du possible, j’ai toujours eu un moyen d’aller de l’avant. Avec les années, il faut être réaliste et les choses se compliquent car le temps ne s’arrête pas, mais je suis positif et j’apprécie la chance que j’ai de pouvoir vivre ce genre de chose“il ajouta.

Après l’absence de Nadal à Wimbledon et aux Jeux de Tokyo, il est réapparu début août au tournoi de Washington où il a de nouveau subi un blessure chronique au pied qui vous a obligé à subir une intervention chirurgicale et à dire au revoir au reste de la saison.

Son documentaire

La série documentaire « Académie Rafa Nadal » sera enfin diffusé après un an de tournage et sera composé de quatre épisodes dans lesquels vous pouvez voir l’évolution des différents joueurs pendant une saison d’entraînement.

Le projet qui a été créé par le joueur de tennis en 2016, est né “avec l’objectif essentiel d’éduquer par le sport à travers des programmes académiques qui affectent positivement le développement humain et la formation complète des jeunes des joueurs qui viennent à Manacor du monde entier », a expliqué l’académie.

L’objectif principal de la « docuserie » est de refléter comment la « Rafa Nadal Academy » de Movistar combine l’enseignement sportif de haut niveau et l’enseignement scolaire pour obtenir d’excellents joueurs de tennis et des personnes de valeur pour la société.