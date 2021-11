18/11/2021 à 16h37 CET

Max verstappen (Red Bull), leader du championnat du monde de Formule 1, ne veut pas entrer dans de nouvelles polémiques avec Mercedes et avec son rival pour le titre Lewis Hamilton. Ce jeudi sur le circuit de Losail, siège du débutant Grand Prix du Qatar, l’avant-dernier du championnat, le pilote néerlandais a assuré qu' »ils préféraient se concentrer sur ce qui se passe sur la piste et non sur ce qui se passe en dehors de celle-ci ». , évoquant son Incident au Brésil avec le septuple champion du monde, se défendant de sa tentative de dépassement au tour 48, une action pour laquelle l’équipe anglaise a déposé un recours auprès de la FIA qui sera entendu cet après-midi (19 les heures).

« Je n’ai pas besoin de voir les images pour analyser ce qui s’est passé, car j’étais à l’intérieur de la voiture, en train de conduire », a-t-il déclaré. Verstappen, 24 ans, qui a terminé deuxième dimanche dernier à Interlagos (Sao Paulo, Brésil), où Hamilton s’est imposé malgré le départ 10e grâce à une pénalité et a coupé l’avantage de 14 points à Max en Coupe du monde avec trois courses à disputer. Si la ressource de Mercedes devait prospérer et Verstappen a été sanctionné, il pourrait perdre la deuxième place du Brésil avec Bottas, l’avantage au classement général serait donc réduit à 11 points.

« C’était amusant, ils ont gagné la course et c’était une belle bataille », a-t-il commenté. Verstappen, qui compte cette saison neuf victoires contre six en Hamilton. « Je ne passe pas beaucoup de temps sur des questions extra sportives. Je me concentre sur ce qui se passe sur la piste, j’insiste. En tant que pilotes, nous savons ce qui peut et ne peut pas être fait. Nous avons des batailles difficiles et nous avons tendance à freiner le plus tard possible « , a souligné.

Concernant le circuit de Losail, qui fait partie du Championnat du monde moto depuis 2004, mais qui fait ses débuts en F1 cette année, le pilote Red Bull a indiqué qu’il est « très difficile de prédire ce qui va se passer ici. Les questions sont nombreuses. On saura mieux quand Commençons à rouler. J’ai fait demi-tour à pied et c’est une piste qui s’annonce bien. Avec des virages rapides et des combinaisons fluides », a-t-il analysé.