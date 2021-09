“Je me couperai la tête”: Charanjit Singh exhorte le Centre à abroger les lois agricoles après avoir prêté serment en tant que Punjab CM

in

Channi, le premier ministre en chef dalit de l’État, a déclaré qu’il deviendrait la voix du peuple du Pendjab et qu’il resterait toujours accessible au peuple.

Dans son premier discours après avoir prêté serment en tant que ministre en chef du Pendjab, Charanjit Singh Channi a exhorté le Centre à retirer les trois lois controversées sur l’agriculture. « Nous devons renforcer le Pendjab. C’est l’état des agriculteurs. J’appelle le Centre à retirer les lois agricoles. Je vais couper ma tête mais je ne laisserai aucun mal aux agriculteurs », a-t-il déclaré.

Channi est devenu ému en exprimant sa gratitude pour le Congrès, affirmant que le parti avait fait d’un homme ordinaire le ministre en chef du Pendjab. Il a également décrit Rahul Gandhi comme un « leader révolutionnaire ».

