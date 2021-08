Après Naomi Osakaconférence de presse virale à l’Open Western & Southern plus tôt cette semaine, où elle a pleuré et est partie brièvement après avoir été interrogée sur sa relation avec les médias, la championne de tennis a parlé de son expérience mercredi.

Osaka a été transparente sur ses problèmes de santé mentale, comme l’a rapporté le Grio. Après avoir fait une pause dans les grands événements de tennis et les séances médiatiques en raison de problèmes de santé mentale, son parcours a mis en lumière l’immense pression à laquelle sont confrontés quotidiennement les athlètes de haut niveau, un thème qui ne s’est poursuivi qu’avec Simone Bilès‘ retrait de la compétition par équipes lors des JO 2021.

Plus tôt cette semaine, Osaka a eu une réaction particulièrement émotive lors d’une conférence de presse à Cincinnati et a été vue en train d’essuyer des larmes avant de faire une courte pause.

Naomi Osaka de l’équipe du Japon célèbre après la balle de match de son match du deuxième tour en simple dames contre Viktorija Golubic de l’équipe de Suisse lors de la troisième journée des Jeux Olympiques de Tokyo 2020 (Photo de Clive Brunskill/.)

Osaka a maintenant partagé ce qui, selon elle, a conduit à ces émotions, selon un rapport d’ABC News.

Lors d’une conférence de presse au Western & Southern Open, elle a déclaré: «Honnêtement, j’y pensais depuis la dernière fois que je me suis assise ici. Je me demandais pourquoi j’étais si affecté, je suppose. Comme ce qui m’a donné envie de ne pas faire de média en premier lieu. Et puis je pensais, je me demandais si j’avais peur parce que parfois je voyais les gros titres de joueurs perdants, puis le gros titre du lendemain serait comme « un effondrement » ou « ils ne sont plus si bons. »

“Alors je pensais, me réveillant tous les jours, pour moi, je devrais avoir l’impression de gagner, vous savez”, a-t-elle poursuivi. “Comme, le choix d’aller jouer là-bas, d’aller voir les fans, que les gens viennent me regarder jouer, c’est en soi un accomplissement. Je ne sais pas quand en cours de route j’ai commencé à désensibiliser cela. Cela a commencé à ne pas être un accomplissement pour moi. J’avais donc l’impression d’être très ingrat sur ce fait. »

🗣 “J’y pense depuis la dernière fois que je me suis assis ici” Naomi Osaka explique ses réflexions sur les conférences de presse et l’interaction avec les médias après avoir battu Coco Gauff au Western & Southern Open à Cincinnati. – Sky Sports News (@SkySportsNews) 19 août 2021

Elle a également expliqué comment la pandémie de COVID-19 en cours ajoute à son stress, ainsi que la catastrophe naturelle en Haïti d’où vient son père, et l’état actuel de l’Afghanistan.

“Je ne sais pas. Je pense que toute cette histoire de COVID était vraiment stressante avec les bulles et le fait de ne pas voir les gens et de ne pas avoir d’interactions. Mais je pense, comme, je suppose que voir l’état du monde, comment tout est en Haïti, comment tout est en Afghanistan en ce moment, est vraiment vraiment fou.

Naomi Osaka du Japon célèbre après avoir battu Cori Gauff 6-4, 3-6, 6-4 le 18 août 2021 à Mason, Ohio. (Photo de Dylan Buell/.)

Osaka a écrit un article pour Time Magazine en juillet intitulé « It’s OK Not to Be OK », avait précédemment rapporté le Grio. Elle a écrit à l’époque : « Croyez-le ou non, je suis naturellement introvertie et je ne courtise pas les projecteurs. J’essaie toujours de me forcer à défendre ce que je pense être juste, mais cela se fait souvent au prix d’une grande anxiété. »

Elle a poursuivi: «Je me sens mal à l’aise d’être le porte-parole ou le visage de la santé mentale des athlètes car c’est encore si nouveau pour moi et je n’ai pas toutes les réponses. J’espère que les gens peuvent comprendre et comprendre que c’est bien de ne pas être bien, et c’est bien d’en parler. Il y a des gens qui peuvent aider, et il y a généralement de la lumière au bout de n’importe quel tunnel.

