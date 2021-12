« Je me fiche de ce que les gens disent »

James Lebron rejoint Frank Vogel sachant que la seule façon de corriger le cours de la Lakers dans la saison 2021-22 du NBA, pour le « travail acharné » qu’ils doivent faire à l’entraînement.

Personne ne s’attendait à voir le quintette de Los Angeles avec un dossier de 13-12 à ce stade de l’année, situé à la sixième place dans le Conférence Ouest.

« Il y aura des critiques sur ce travail. C’est quelque chose auquel nous sommes tous habitués. Et je suis entraîneur depuis 10 ans, j’ai tout vu », a déclaré Vogel.

Dans la même veine, LeBron James s’est manifesté, qui comme une grande partie de ses coéquipiers mène une campagne plus discrète que prévu.

Les gars se mettaient au travail dans la peinture pic.twitter.com/vquoG9j3RF – Los Angeles Lakers (@Lakers) 8 décembre 2021

« Je pense que la critique vient avec le travail, vous savez ? Frank est un homme fort d’esprit. Il a une excellente équipe d’entraîneurs. Et nous, en tant que ses joueurs, devons faire un meilleur travail pour sortir et produire sur le terrain. Nous sommes une équipe et une organisation qui ne se soucie pas de l’adversité, qui se fiche que les gens disent des choses sur nous, évidemment, parce que ça vient avec le territoire », a déclaré le ‘King’.

Bien que les résultats ne soient pas de pair, le quadruple champion NBA est confiant dans le potentiel qu’il a autour de lui : t bouleversé. Tout ce que nous faisons reste à la maison en ce qui concerne notre préparation et comment nous nous préparons pour notre prochain adversaire et comment nous nous préparons à nous améliorer. Frank s’en moque et nous non plus ce que les gens disent. »

Les Lakers sont encore dans le moment de renverser la situation et de se battre pour se hisser au premier plan de la Conférence Ouest.