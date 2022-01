« Je me fiche des ordures qui sortent de ma bouche. »

01/10/2022 à 18:44 CET

Joël Xaubet

le Manchester Uni il vit à une crise permanente depuis le début de la saison, soit sous les ordres de Solskjaer ou Rangnick, les Diables Rouges Ils sont incapables de jouer un football de qualité malgré le talent incontestable de leur effectif. La dernière défaite contre les Wolves avec un but en 82 a été la goutte d’eau pour la légende Roy Keane.

Apres le jeu, Harry Maguire, est sorti pour défendre l’équipe et assuré qu’ils étaient prêts à se battre pour la victoire. De plus, le capitaine a ajouté qu’il avait eu des conversations avec tous ses coéquipiers : « En tant que capitaine, j’ai eu des conversations avec tous mes coéquipiers. Je suis convaincu que moi et les autres sommes prêts à nous battre pour la victoire. Nous avons une belle équipe. »

Keane, marre des déclarations de Maguire

Les déclarations de Maguire n’ont pas plu à un Keane qui a chargé durement le capitaine : « Combien de fois avez-vous dit cela ? Vous n’êtes pas obligé d’écouter ce qu’il dit. » Puis l’Irlandais a ajouté que l’important est ce qui se passe sur le terrain : « Je jugerai un joueur sur ce qu’il fait sur le terrain, ce n’est pas à cause des ordures qui se dégagent par la bouche que les costumes sont unis et prêts à se battre. »

Cependant, Keane espère toujours voir une version acceptable de Manchester United pour le reste de la saison : « J’espère que United s’allumera et aura de bonnes performances, mais cela n’a pas été suffisant ces derniers temps. »

Les eaux semblent loin d’être calme à Manchester, là l’arrivée de Ralf Rangnick il semblait qu’il pouvait changer les choses dans une équipe construite pour rivaliser pour tout et que pour l’instant, il n’est pas en mesure de rivaliser en quoi que ce soit.