Je me fous de trouver du travail dans l’industrie cinématographique : Diljit Dosanjh parle de ses projets à venir, de son expérience à Bollywood et plus encore

Diljit Dosanjh a la réputation d’être extrêmement clair et vocal quand il s’agit de ses opinions. L’acteur de 37 ans a été vu dans de nombreux films, le dernier étant Suraj Pe Mangal Bhari. Le film est sorti l’année dernière et a été bien accueilli par le public. L’acteur est actuellement occupé à tourner Le détective Sherdil d’Ali Abbas Zafar.

Au cours de la conversation avec Film Companion, l’acteur parle du film et révèle qu’il était prêt à faire le film avant même de lire le scénario de l’histoire. Dans l’interview, Diljit a déclaré que le réalisateur lui avait raconté le scénario et lui avait demandé s’il s’agissait d’un bon film. Il a également déclaré qu’il ne pouvait pas lire le script car il était en anglais. « Le tournage s’est très bien passé, heureusement !

Lorsqu’on lui a demandé comment s’était-il passé avec le scénario sans en lire un, car personne dans l’industrie cinématographique ne signe le film sans lire le scénario complet, il a répondu : « Je m’en fiche même d’avoir un film dans l’industrie de Bollywood ». Il a continué en disant: «Je ne suis même pas pour Bollywood et je ne souhaite même pas avoir une place pour moi-même dans le Bollywood. Je ne souhaite même pas devenir « Mahaan kalaakar » à Bollywood. J’aime la musique et que je peux poursuivre par moi-même. Personne ne peut me dire si cela me convient, ou si cela fonctionnerait pour moi et vice-versa.

« Nous sommes libres de créer notre propre musique au Pendjab. Chaque artiste du Pendjab est libre de faire sa musique et d’en faire une. C’est le genre de liberté que nous avons là-bas et personne ne peut nous l’enlever. Je m’en fiche, “ratti bhar fark nahi padta”, de trouver du travail à Bollywood”, a ajouté Dosanjh. Lorsqu’on lui a demandé s’il avait sa propre part de mauvaises expériences dans l’industrie, Diljit a déclaré qu’il valait mieux ne pas s’engager dans cette voie. « Baat niklegi toh door tak jayegi », a-t-il déclaré.