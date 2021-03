« Je me présente – aux élections – parce que tu ne le fais pas, tu as certainement gagné les primaires »

L’intermédiaireinterviewé, en exclusivité, Pablo Iglesias, protagoniste de ce lundi après sa décision de quitter la vice-présidence du gouvernement pour se présenter aux élections de la Communauté de Madrid.

Le leader de Podemos a visité le programme La Sexta pour commenter sa décision avec le Wyoming et Sandra Sabatés, mais à la fin de l’interview, le présentateur a voulu changer de sujet et a interrogé le politicien sur la dernière série télévisée qu’il avait vue.

« Hier, nous avons vu le dernier chapitre de Nevenka -Fiction Netflix- et je le recommande à tout le monde. C’est une merveille que cela nous aide à comprendre ce qu’étaient et sont et sont certaines formes de harcèlement et de violence contre les femmes », a déclaré Iglesias.

Après avoir parlé de la série, le Wyoming a clos l’interview, l’a remercié pour la visite et lui a souhaité bonne chance, mais l’invité a surpris le madrilène et les téléspectateurs lorsqu’il a déclaré que « Je me présente – aux élections – parce que tu ne le fais pas ».

« Ce n’est pas connu, mais j’essayais de le convaincre et au final, puisque vous êtes ici couvert de pâtes, vous ne voulez pas aller gagner les élections contre Ayuso … Cela aurait été formidable pour nous parce que si vous gagniez les primaires », a déclaré Iglesias.

Après les rires du public, Wyoming a admis que « j’ai tout sauf une vocation de service, Pablo, mais j’ai une vocation à engager un service … », a conclu l’animateur.