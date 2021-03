« Je me sens bien au PSG »

26/03/2021 à 20:49 CET

Alberto Teruel

Mauro Icardi, malgré les rumeurs d’un possible retour en Italie, semble avoir trouvé sa place à Paris. L’attaquant argentin, au service de l’équipe parisienne depuis un an et demi, a fait part de son souhait de rester à travers une déclaration sur le site officiel du PSG.

Pendant son séjour en Italie, Icardi s’est imposé comme la référence maximale de l’Inter Milan. Son arrivée à Paris a soulevé des doutes, car il était possible de penser qu’il lui serait difficile de s’intégrer parmi autant de stars, mais l’Argentin a dissous la critique basée sur les buts. « Quand je suis arrivé en prêt, j’ai tout fait pour être décisif et aider l’équipe dans mes objectifs. C’était une bonne année. Je suis donc très content du club. «

Il semble que ce ne soit pas une déclaration anodine. L’attaquant semble heureux à Paris, il se sent intégré à un projet ambitieux et compte terminer son contrat en Ligue 1. « J’ai décidé de me proposer de rester ensemble pendant les quatre prochaines années. Pour moi, c’est un honneur et une fierté, comme Dis-je le premier jour de mon arrivée à Paris. Je me sens bien ici, dans une grande équipe qui remporte des titres. C’est ce que recherche un joueur « .

En revanche, il a été très content de l’arrivée sur le banc de Mauricio Pochettino. « L’arrivée de notre nouveau coach est une bonne chose pour le groupe et, pour moi, qui parle espagnol, c’est parfois un plus! Nous pouvons mieux communiquer et parler différemment. Chaque entraîneur a sa propre mentalité de travail et ses idées sur le jeu, nous nous sommes mis à la disposition du nouvel entraîneur et de la nouvelle équipe dès le premier jour. »

Depuis l’arrivée de Pochettino au club, le PSG s’est qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des champions et a repris la tête de la Ligue 1 après une victoire éclatante contre l’Olympique Lyonnais par un résultat 4-2. « Nous voulions revenir de la meilleure façon possible et entamer un nouveau cycle pour pouvoir réaliser ce que nous voulons, c’est-à-dire gagner des partis et conquérir des titres. Cependant, nous devons également remercier Thomas Tuchel pour son temps. «