26/03/2021 à 19:58 CET

Daniel Guillen

L’ancien représentant de Diego Armando Maradona, Guillermo Coppola, a reçu une décharge médicale après avoir surmonté une affection pulmonaire telle que suite de Covid-19 et qui l’a fait admettre au sanatorium Finochietto pendant deux semaines. L’internement, dans lequel il a été soumis à un thérapie intensive et intermédiaire, s’est avérée décisive pour la récupération.

Homme d’affaires Il est actuellement à la maison en convalescence accompagné de sa femme, Corina Juárez. C’est elle-même qui, par l’intermédiaire du journaliste Guido Zaffora d’América TV, a annoncé la reprise partielle de Guillermo Coppola: « Déjà à la maison. Maintenant pour récupérer les poumons ».

Coppola lui-même a assuré que l’État est favorable à Teleshow: « Je viens de sortir. Je rentre chez moi pour continuer ma convalescence et retourner au travail. Je me sens bien, mais pas pour tirer des roquettes. Les jours les plus difficiles de l’hospitalisation ont été mardi et mercredi. ». « Le nombre de personnes concernées qui jettent de bonnes vibrations, une prière, une bonne énergie. Pour souligner cela. Je vous remercie tous et je vous envoie un bisou géant », a-t-il remercié.

L’Argentin a été infecté par Covid-19 en janvier dernier et il l’a surmonté sans complications excessives ni affections pulmonaires. Cependant, ces dernières semaines a souffert de graves problèmes respiratoires et a fini par être hospitalisé. Les premiers diagnostics prédisaient une fibrose pulmonaire, mais finalement il s’est retrouvé avec une maladie pulmonaire dérivée de la contagion par le coronavirus.

15 ans à représenter Diego Armando Maradona

Guillermo Coppola est surtout connu dans le football argentin pour son relation étroite avec Diego Armando Maradona, à qui représenté depuis 15 ans à son stade de footballeur. Son histoire a commencé en 1985, mais a fini par être brusquement réglé par un scandale judiciaire dans lequel la star argentine l’a accusé d’avoir détourné ses actifs financiers. L’homme d’affaires était présent aux funérailles de Ten en novembre de l’année dernière.