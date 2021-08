“Je me sens comme un joueur plus complet”

16/08/2021

Le Belge Romelu Lukaku, le nouvel attaquant de Chelsea, a assuré qu’il se sentait comme un joueur “plus complet” que lorsqu’il a quitté le Premier ministre pour se rendre à l’Inter Milan.

Lukaku, l’un des transferts les plus importants de cet été, revient au club de Stamford Bridge, où il est arrivé très jeune d’Anderlecht en 2011 et qui a également joué, outre Chelsea, dans des équipes comme West Bromwich, Everton et Manchester United.

“Je me sens plus complet (qu’il y a dix ans). J’ai essayé de maîtriser toutes les facettes dont un attaquant a besoin et je veux juste continuer à améliorer les petits détails tout le temps et continuer à améliorer mes forces également. Je veux juste essayer d’aider l’équipe à gagner et être disponible pour l’entraîneur et mes coéquipiers. Je veux m’assurer qu’ils se sentent à l’aise et qu’ils peuvent s’appuyer sur moi dans n’importe quelle situation dans laquelle nous nous trouvons”, a-t-il expliqué dans des déclarations aux médias ‘bleus’ du club.

Lukaku a indiqué qu’il est “un leader”, mais qu’il est aussi davantage une personne qui crée des liens, “qui veille à ce que tout le monde se sente à l’aise et en confiance”. “C’est ma façon de diriger. Quand j’étais à l’Inter et quand j’étais capitaine de l’équipe nationale, je m’assure que tout le monde a confiance et sait ce qu’il a à faire”, a-t-il expliqué.

“Quand il y a un moment difficile dans le jeu, ils peuvent s’appuyer sur moi, et j’encourage toujours mes coéquipiers, sans les décourager ni aboyer. J’essaie d’être positif et de m’assurer que nous gagnons le match, car c’est toujours le plus important”, a déclaré l’attaquant belge, qui a précisé que la conversation qu’il a eue avec son nouvel entraîneur, l’Allemand Thomas Tuchel, “a été très clair de sa part, que vous voulez qu’il soit présent et leader dans l’équipe. Je dois utiliser toutes mes compétences pour aider l’équipe autant que possible”, a-t-il commenté.

“Mon rôle dépendra du plan de match et de ce que l’entraîneur veut que je fasse. S’il veut que je sois le centre d’attention ou que j’attaque les arrières, je peux le faire. Les deux années en Italie m’ont aidé à maîtriser toutes les facettes de le jeu. Je joue pour un attaquant et maintenant je suis prêt », a déclaré Lukaku.

Le Belge a affirmé que il peut jouer seul ou avec un partenaire, il a donc estimé qu’il n’aura pas besoin de longtemps pour s’adapter à sa nouvelle équipe. “Il suffit de connaître les points forts de mes coéquipiers dans certaines positions et de savoir quoi faire sans ballon, puis je pourrai faire le reste”, a-t-il déclaré.

Lukaku était d’avis que la ligue italienne est “meilleure d’un point de vue tactique et technique, mais ici en Angleterre, tout tourne autour de l’intensité, c’est ce qui fait la différence”, ce qui pour lui “n’est pas un problème” en raison de l’expérience qu’il accumule au sein du Premier ministre.

“Ce n’est pas que je sois un nouveau joueur qui arrive et ne sache pas à quoi s’attendre. Je connais le championnat, j’ai marqué un bon nombre de buts ici, mais le passé est le passé et maintenant nous devons regarder vers l’avenir. Je Je suis une nouvelle version de ce joueur. J’ai évolué et l’équipe que je rejoins est très forte, il ne nous reste plus qu’à le montrer sur le terrain en nous battant pour la Premier League », a-t-il déclaré.

Lukaku n’a pas voulu se plonger dans des ambitions personnelles, mais celles du club : « Chelsea veut continuer à gagner, continuer à grandir en tant que club et vraiment dominer en Angleterre et en Europe. C’est quelque chose que je voulais et je suis là maintenant, donc c’est à moi d’aider l’équipe à atteindre son potentiel.”

Après avoir noté qu’ils l’ont déjà inclus dans le groupe WhatsApp de ses coéquipiers, il s’est félicité de la victoire en première de championnat contre Crystal Palace (3-0), il espérait pouvoir refaire ses débuts en tant que joueur de Chelsea sur le le lendemain dans le derby contre Arsenal.

“Je suis prêt, il s’agit donc simplement d’entrer dans l’équipe et d’essayer de montrer aux entraîneurs que, si besoin, je peux jouer. Nous devons tous rivaliser tout au long de la semaine pour gagner la propriété. Pour moi, ce sera un nouveau combat, mais nous nous battons tous pour une cause : que Chelsea gagne ! Je m’assurerai de me donner à 100 pour cent à l’entraînement et d’être préparé pour chaque match.”