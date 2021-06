“Je me sens de mieux en mieux au PSG”

08/06/2021 à 20h58 CEST

Le PSG a vu son hégémonie brisée sur la France cette saison et Lille a fini par s’emparer de la Ligue 1. En Ligue des champions, l’équipe parisienne est tombée en demi-finale et elle rêve toujours de son grand but, l'”orejona”.

Pour le Brésilien Neymar Jr., l’obtention du succès est un processus et c’est pourquoi elle a décidé de renouer avec les citoyens de la capitale jusqu’en 2025. Maintenant, se concentrant sur sa sélection pour les qualifications sud-américaines pour le Qatar 2022 et la Copa América, Neymar Il a évoqué la situation du club et fait un premier bilan de la saison dans une interview au Foot Paris.

“Ma rénovation a pris du temps. Nous prenons la meilleure décision pour tout le monde. J’ai déjà eu l’occasion de le dire Je suis heureux ici à Paris et de jouer pour le PSG. je me sens de mieux en mieux. J’ai vécu la plus belle saison depuis que je suis à Paris. Depuis que je suis arrivé au PSG, on sait tous que j’ai eu des difficultés, mais je les ai surmontées. Je me suis mis au travail pour continuer à progresser et aider mon équipe à gagner. J’ai toujours été un vrai professionnel. J’ai toujours eu du respect pour le club, contrairement à ce que disent certains potins. Quand je suis sur le terrain, je donne tout. Depuis l’année dernière je vais un peu mieux et je sais à quel point j’ai la chance de faire mon métier avec passion. Je suis heureux à Paris. Nous ferons tout notre possible pour continuer à grandir ensemble. Je suis le même. Nous avançons ensemble pour aller plus loin”, ont commencé à dire le ’10’ du PSG et la ‘canarinha’.

L’ancienne star du Barça a déclaré qu’en ce moment il se sent “bien, heureux, et c’est important pour moi. Nous donnons toujours tout pour être prêts pour les matchs décisifs. Personnellement, je m’étais concentré sur le fait d’être prêt cette année et de donner mon maximum en le champ. Je voulais vraiment emmener le Paris Saint-Germain vers une nouvelle finale. Ce n’était pas possible. Je ferai de mon mieux pour le refaire à l’avenir.”

Neymar n’a pas caché que le grand objectif des Parisiens est la Ligue des champions, et il espère se battre jusqu’à ce qu’il l’atteigne.

“Le PSG a beaucoup grandi depuis que je suis ici. Je le vois quotidiennement. Je pense que le club a su, avant tout, gagner le respect de ses adversaires. Quand on est au PSG, on sait qu’on fait partie des meilleures équipes d’entraînement au monde. Peut-être dans le top 5. Paris a tout fait pour atteindre ce niveau, et nous avons pu l’aider. Ce n’est pas un hasard de faire partie des quatre meilleures équipes de la Ligue des champions après avoir atteint la finale l’an dernier. À présent J’espère faire de mon mieux pour que nous soyons numéro 1. C’était la première finale de l’histoire du PSG. Nous avons pu le confirmer également cette saison en nous battant contre de grandes équipes. Maintenant je sais que tout est prêt pour que nous puissions continuer à grandir et à nous améliorer dans les mois à venir. Nous voulons soulever tous les trophées. Nous devons croire en nous et faire tout notre possible pour obtenir les meilleurs titres. Nous allons persévérer pour gagner”, a conclu Neymar.