30/07/2021 à 20h05 CEST

Novak Djokovic a perdu ce jeudi le demi-finales doubles mixtes contre la paire russe Vesnina-Karatsev, malgré déjà pas le choix se battre pour lui or olympique, à la fois dans la modalité individuelle et dans la modalité mixte, il a encore la possibilité se proclamer champion olympique en combattant pour deux bronzes. Pourtant, le visage du Serbe disait tout, le joueur de tennis s’est effondré après ses deux défaites à Tokyo.

Pour les autres joueurs de tennis, être dans les trois positions du podium est un exploit, mais pour le numéro un opter pour la médaille de bronze est un échec. Après avoir terminé le mix, son visage a tout dit, il est venu avec le rêve du ‘Golden Slam’ et en ce moment il trouve que aucune médaille n’est assurée.

“Je me sens mal en ce moment, mais c’est du sport. Il (Zverev) a mieux joué. Il a extrêmement bien servi et mon service a chuté au deuxième set., où il m’a joué huit matchs d’affilée », a-t-il déclaré en analysant la défaite en demi-finale contre l’Allemand. Dans ce match, le Serbe a échoué plus que d’habitude dans son service au deuxième set, il n’en a eu qu’un 40% de réussite sur son premier service et 50 sur le second, quelque chose qu’ils ne sont pas habitués à voir.

Lors de ses remarques, on lui a demandé si ce résultat pouvait affecter l’US Open et sa réponse a montré à quel point il était triste des résultats : “Je ne sais pas. Je me sens mal maintenant dans tous les sens“.” Demain, heureusement, nous sommes repartis de zéro. ETJ’espère récupérer et gagner une médaille pour mon pays“, a-t-il ajouté. Le joueur de tennis se battra pour le bronze contre Pablo Carreño.