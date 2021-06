29/06/2021 à 17h14 CEST

L’entraîneur de la Roma José Mourinho suit de très près cette Coupe d’Europe, avec l’esprit critique qui le caractérise. Bien que différente soit la dureté quand on parle de son équipe, le Portugal. S’il a qualifié l’élimination de la France, l’un des candidats au titre, d’un “échec”, dil écrivit comme « honorable » celui du Portugal contre la Belgique.

“Je me sens plus triste que déçu. Ils n’ont pas été mauvais contre la Belgique. En première mi-temps on a vu deux bonnes équipes, qui se respectaient beaucoup, mais le but belge a tout changé”a écrit l’ancien manager de Tottenham dans The Sun. “Le Portugal a pris des risques, a fait des changements et est devenu plus offensif. André Silva est devenu l’attaquant et Cristiano Ronaldo a pu bouger et créer plus”, a-t-il ajouté.

L’équipe nationale portugaise a perdu 1-0 contre la Belgique. Mais néanmoins, il considérait que ses compatriotes avaient joué un grand jeu : “C’était une façon honorable pour les champions de partir. Ils ont perdu, mais ils ont tout donné contre une équipe candidate à la victoire“, a-t-il condamné.

Il a également évoqué le schéma d’un autre des favoris pour remporter le Championnat d’Europe : “L’Angleterre a disputé trois matchs avec quatre arrêts et n’a pas encaissé de but, il ne serait donc pas essentiel que Gareth parie à nouveau quatre. devront faire un gros travail défensif, ce qui limitera leur attaque”, a-t-il expliqué. “Le Portugal a joué à quatre, contre la Belgique qui en avait cinq. Thorgan Hazard, l’arrière gauche, a marqué parce que Bernardo Silva, qui jouait sur l’aile, ne le contrôlait pas dans cette situation”, terminé.