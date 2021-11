« Je me sens prêt à revenir dans l’équipe nationale italienne »

18/11/2021 à 18:52 CET

Artur Lopez

Mario Balotelli il renaît lentement de ses cendres dans le football turc. L’attaquant, autrefois référence offensive de l’équipe nationale italienne, a marqué cinq buts en douze matches de championnat avec Adana Demirspor. Et ‘Super Mario’ espère continuer la dynamique ascendante. En fait, dans une connexion à la chaîne Twitch Ocw Sports a déjà déclaré ses intentions de revenir dans l’Azzurra pour le barrage de la Coupe du monde, qui aura lieu en mars 2022.

Balotelli a confirmé l’amélioration de son état de forme : « Je me sens bien après les deux dernières années et demie, et je me sens prêt à revenir en équipe nationale, ce serait un rêve. » Le footballeur capricieux a également admis des conversations avec l’entraîneur de l’équipe nationale, Roberto Mancini : « Nous avons une relation ouverte et excellente, il m’a dit ce qu’il voulait de moi pour que je puisse revenir en équipe nationale. Et je le ferai. »

Malgré la reprise de but de l’attaquant d’Adana Demirspor, ses chiffres sont encore loin de ceux récoltés dans son passé le plus prolifique : « Ai-je marqué plus de buts avant qu’aujourd’hui ? Avec Nice bien et puis j’ai eu Marseille qui a bien fait là aussi. Les problèmes que j’ai eus à Brescia, vous savez, il y avait un président très particulier. J’ai fait la moitié de la saison et l’autre je n’ai jamais joué. C’est pourquoi j’ai commencé tard avec Monza et aussi le choix d’aller en Serie B en faisant cette tentative ne s’est pas bien passé. Aujourd’hui, je ne pense pas que je prendrai cette décision à nouveau. Les deux dernières années et demie ont été difficiles, il est normal que le rythme des buts baisse. « A Nice, Balotelli a atteint son plafond de buts, avec 18 buts en 28 matchs de Ligue 1 2017/18.

Au moment de l’équipe nationale italienne, qui a fait match nul contre l’Irlande du Nord de manière inattendue et devra faire face aux barrages, ‘Super Mario’ ne comprend pas les critiques : « Il y a une chose que je n’ai jamais aimée en Italie. Vous gagnez, mais le premier revers ils vous jettent dans la boue. Un peu d’optimisme, hein ?« . Balotelli ne verrait pas non plus de problèmes d’incompatibilité dans un éventuel alignement avec l’attaquant de la Lazio Ciro Immobile : « En raison de mes caractéristiques Je pourrais jouer à deux avec Ciro et tout le monde. »