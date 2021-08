“Je me sens prêt pour cette nouvelle aventure à Paris”

16/08/2021 à 18:20 CEST

Les arrivées de Leo Messi et Sergio Ramos ont éclipsé ce qui est l’une des signatures avec le plus de progrès et d’importance du PSG ces dernières années. Gianluigi Donnarumma a revendiqué une place parmi les meilleurs gardiens de but du monde après sa spectaculaire Coupe d’Europe avec l’Italie, qui l’a établi comme champion et meilleur joueur du tournoi. Son déplacement à Paris marque le début du parcours d’un joueur qui peut être gardien de but pendant une décennie et qui déjà dans sa présentation voulait s’assurer qu’il se sente « préparé pour cette nouvelle aventure.“.

“J’ouvre un nouveau chapitre de ma vie, j’ai beaucoup grandi à Milan et maintenant je me sens prêt pour cette nouvelle aventure ici. Paris est l’un des meilleurs clubs du monde donc je suis fier d’être ici et j’espère pouvoir réaliser de grandes choses” a reconnu l’Italien.

L’ambition du gardien est à la hauteur de l’effectif que le PSG a réussi à former cet été et il a défini ses objectifs en avouant que vient “pour gagner le plus possible et donner le maximum de joie à tous les fans“.

Il reste à voir si Donnarumma sera le gardien titulaire du PSG dans la nouvelle saison, car il a Keylor Navas en compétition. L’Italien a reconnu qu’il venait travailler et montrer de son mieux à son nouvel entraîneur, avec qui il souhaite déjà travailler. “Maintenant il faut travailler, donner le meilleur à chaque entraînement, suivre au maximum notre coach et penser match après match pour aller le plus loin possible“.