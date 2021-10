Je me sens sous-investi dans Bitcoin : le cofondateur de PayPal, Peter Thiel, déclare

L’entrepreneur milliardaire germano-américain – Peter Thiel – a salué la récente flambée du bitcoin à un prix record. Selon lui, cette hausse montre que les grandes institutions financières peinent à faire face à la situation économique actuelle.

Sous-investi dans Bitcoin

Peter Thiel – co-fondateur de PayPal et Palantir Technologies – est un défenseur de longue date de la crypto-monnaie, le bitcoin étant son actif numérique le plus préféré. Lors d’une récente apparition à Miami, il a réaffirmé son soutien, affirmant qu’y investir est à la fois simple et indispensable. Thiel a également regretté de ne pas avoir de position BTC plus importante :

« Vous êtes censé acheter du Bitcoin. J’ai l’impression d’avoir été sous-investi.

On peut dire que le sujet le plus brûlant dans l’espace des crypto-monnaies est maintenant celui du prix ATH du bitcoin. Thiel a déclaré qu’il ne serait pas surpris s’il poursuivait bientôt son rallye. En revanche, l’événement a révélé que les banques centrales ne fonctionnent pas bien :

« Bitcoin à 66 000 $. Est-ce que ça va monter ? Peut-être. Mais cela nous dit sûrement que nous sommes à un moment de faillite complète pour les banques centrales. »

Thiel a déclaré qu’être une «force de décentralisation» est le mérite le plus considérable de l’industrie des actifs numériques. Au contraire, le développement de l’intelligence artificielle, « en particulier le type de forme de surveillance low-tech, est essentiellement communiste », car il a une nature centralisée, a-t-il conclu.

Il convient de noter que les sociétés de Thiel – PayPal et Palantir – proposent toutes deux des services liés à la cryptographie à leurs clients. Le premier a récemment permis aux clients britanniques d’acheter, de vendre et de détenir plusieurs actifs numériques, y compris des bitcoins et des éthers, directement à partir de leurs comptes. A son tour, Palantir accepte le BTC comme moyen de paiement et envisage même de l’ajouter à son bilan.

Bitcoin pourrait être une arme financière chinoise contre les États-Unis

En mai de cette année, l’entrepreneur a fait un autre commentaire sur le bitcoin et ses cas d’utilisation. Bien qu’il soit un fervent partisan de l’industrie de la crypto-monnaie, il a averti que la Chine pourrait utiliser le principal actif numérique comme une arme pour contrer la domination du dollar américain. Sinon, les États auraient toujours un levier sur « des choses comme la chaîne d’approvisionnement en pétrole : »

« Même si je suis en quelque sorte une personne maximaliste pro-crypto et pro-Bitcoin, je me demande si, à ce stade, Bitcoin devrait également être considéré en partie comme une arme financière chinoise contre les États-Unis. »

Dans tous les cas, l’interdiction totale imposée par la Banque populaire de Chine sur le commerce et l’extraction de crypto-monnaies semble avoir apaisé ses inquiétudes.

