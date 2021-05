“ Je me sens toujours mal d’avoir ébouriffé leurs plumes ” ⋆ .

Les MAGA semblent croire que le port d’un masque est le plus gros problème auquel cette nation est confrontée si l’on demande aux conservateurs du pool de presse de la Maison Blanche qui continuent d’essayer de jouer au «jeu du Gotcha» avec Jen Psaki sur l’utilisation des masques par le président Biden. Nous pourrions attribuer cela au fait que presque toutes les autres nouvelles sur le front COVID (et bien d’autres) sont plutôt bonnes sous l’administration Biden.

Pourtant, un autre journaliste de MAGA désemparé a fait un pas droit sur le râteau en essayant de mettre Psaki sur la dernière question «pour masquer ou démasquer, telle est la question»: «Les directives du CDC indiquent que les Américains vaccinés peuvent se rassembler en petits groupes à l’intérieur sans masque. Alors pourquoi ne voyons-nous pas le président modeler davantage ce comportement? »

Étant donné que Psaki reçoit au moins une de ces questions par jour, sur l’endroit où Biden portait un masque et quand, il est étonnant qu’elle ne regarde pas simplement les journalistes avec une minute de silence mort. Au lieu de cela, elle est allée avec un sarcasme assez dirigé: «Ils portaient des masques, je peux le confirmer, vous avez tous vu cela sur les photos. Je sais que cela a ébouriffé les plumes du RNC, je me sens toujours mal de leur ébouriffer les plumes.

Cela doit être vrai (non) parce que Jen a gardé un visage relativement impassible tout au long, Dieu sait comment. Et puis Jen a commencé à parler des choses dont les gens devraient se soucier:

«Mais je dirai que l’accent mis sur la réunion était de voir s’il y avait un moyen de progresser ensemble pour travailler vers des objectifs communs d’investissement dans les infrastructures. Créer des emplois pour le peuple américain. Et je pense que c’est ce sur quoi la plupart des gens se concentrent. »

Corriger. Mais comme tout bon ailier, la journaliste n’a pas réalisé qu’elle était surpassée et n’abandonnerait pas:

«Mais l’argument a été que si vous pouviez retirer votre masque, cela inciterait d’autres à se faire vacciner, d’accord, pour pouvoir profiter de certains des avantages de la vaccination.. Mais pourtant, nous ne voyons pas vraiment le président montrer l’exemple.“

Biden n’a fait que montrer l’exemple et c’est ce qui a tellement «ébouriffé les plumes du RNC». Mais Psaki avait sa réponse prête et a dopé le football:

«Le président ne porte pas son masque lorsqu’il est à l’extérieur, cette orientation est claire. Il y avait un certain nombre de personnes dans le bureau ovale hier. De toute évidence, il y avait tout un pool de presse.

Psaki a complètement ridiculisé le journaliste. Les directives sont claires, les Américains vaccinés peuvent se rassembler en petits groupes sans masque, le pool de presse n’est pas un petit groupe et personne à droite ne peut compter pour être vacciné. (Ils changent de jour en jour à mesure que les cas diminuent). Jen l’a ensuite terminée, juste pour le plaisir, en rappelant à la presse que le monde est un grand endroit avec de plus gros problèmes que de jouer au gotcha avec le président Biden et des masques:

«Mais encore une fois, je pense que la grande chose à retenir de la réunion d’hier, je pense que ce que la plupart des gens regardent et retiennent, c’est que le président s’est assis là avec les démocrates et les républicains, ils sont tous sortis de la réunion en disant que c’était constructif, cherchant à voyez quelle pourrait être la voie à suivre pour créer des emplois et reconstruire les routes, les voies ferrées et les ponts. Et c’était l’objectif de la réunion. »

Psaki donne l’impression que c’est si facile alors qu’en fait c’est exactement le contraire. Elle a un travail extrêmement difficile et stressant, nous devrions lui être reconnaissants d’avoir accepté de le faire pendant cette période initiale, la partie la plus difficile du mandat du président.

Et juste pour que ce soit plus clair pour la presse:

La règle est désormais simple: faites-vous vacciner ou portez un masque jusqu’à ce que vous le fassiez. Le choix t’appartient. – Président Biden (@POTUS) 13 mai 2021

