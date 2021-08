“Je me sentais fort, mais j’ai raté le changement de rythme”

22/08/2021 à 19:12 CEST

Le Colombien Egan Bernal (Ineos), maillot blanc du meilleur jeune de la Vuelta, faisait partie des favoris blessés lors de la neuvième étape de la Vuelta, au cours de laquelle il a perdu du temps par rapport au leader Primoz Roglic et à certains de ses directs. rivaux du général.

Le “manque de changement de rythme” lorsque les rivaux ont attaqué dans la montée à Velefique a été la raison pour laquelle le vainqueur du Tour 2019 et du Giro 2021 a perdu plus de 45 secondes sur le leader, ce qui cela le laisse cinquième au classement général à 1,52 derrière Roglic.

“Je me sentais bien, j’ai juste raté le changement de rythme. J’allais fort, mais quand ils ont accéléré, j’ai senti que je ne pouvais pas et ils m’ont à nouveau relâché. Yates a essayé de m’aider, mais à un moment donné, je lui ai déjà dit de faire de sa carrière le meilleur possible. Je n’ai aucune idée de la stratégie d’Ineos, pour l’instant, demain, nous allons nous reposer et voir comment nous allons », a déclaré le cycliste Zipaquirá à la ligne d’arrivée.

Bernal a commenté que l’idée initiale de la première grande étape de montagne se terminant par un col de catégorie spéciale était de “faire tout son possible”, mais il n’avait pas plus de force que ses rivaux.

“Je suis sorti du bus avec la meilleure attitude ce matin et l’idée était de tout donner et de forcer la course. Nous savions que l’étape allait être très folle et nous voulions mettre un rythme fort sur la longue montée et tendre la course au dernier passage. , mais la vérité est qu’il y avait d’autres coureurs forts et il n’y a pas d’autre choix que de tourner la page”.