27/03/2021 à 08h00 CET

3:53:08. C’est combien de temps il a fait au marathon de Chicago. Quelques années auparavant, il pratiquait le «sofing», il mangeait des aliments ultra-transformés et son corps commençait à souffrir. «C’était une femme sédentaire au sens large du terme. Mais le sport est entré dans ma vie il y a huit ans et est resté pour toujours & rdquor;, dit-il Paula Ordovás. Un demi-million d’abonnés sur son compte Instagram ont vécu sa reconversion au jour le jour parce qu’elle le voulait ainsi. «Ma vie est réelle et moi aussi», assure-t-il. Journaliste, femme d’affaires et entrepreneuse, cette experte du contenu numérique n’a pas caché un passé «dans lequel elle se souciait peu ou pas de moi. J’ai toujours été filandreux et mince, mais un «pont» de mai, j’avais l’air mal. À l’intérieur et à l’extérieur. Je me souviens avoir dit à mon mari: «Je manque d’énergie, ma peau est mauvaise et je ne me sens pas bien. Demain, je cherche un entraîneur personnel et j’y remédie. J’ai partagé le processus avec mes followers et, avec persévérance et passion, je suis venu à Chicago et à New York. Je me souviens de chaque kilomètre parcouru comme si c’était aujourd’hui.

Et c’est ainsi que le sport est devenu «cette source d’énergie qui me fait atteindre tout». Ce «tout» est une entreprise en pleine croissance et un livre qui vient de voir le jour «écrit au milieu d’une pandémie et dans lequel je ne compte mettre à la disposition de tous que ce qui m’a aidé à me sentir infiniment mieux. Ces mois-là, j’ai partagé des formations en direct au cours desquelles trente-six mille personnes sont venues se connecter. Quelque chose doit avoir Paula Ordovas pour que tout ce qu’il touche – et crée – se transforme en or. «Je travaille dur, de la persévérance, je mets de l’espoir dans ce que vous faites et je n’ai pas peur d’entreprendre. La chance n’existe pas, phrase. Nous vous disons au revoir car votre séance de boxe et votre mari vous attendent pour le déjeuner. «Je suis du Real Madrid à cause de lui», avoue-t-il, «mais rien de« forofa ». Bien sûr, tout ce qui est sport a sa place dans ma maison et dans ma vie.

