“Je me suis amusé à conduire, c’était le vendredi le plus confortable des trois”

30/04/2021 à 19:32 CEST

L’Espagnol Fernando Alonso (Alpine), qui a signé la cinquième fois lors de la deuxième séance d’essais libres du Grand Prix du Portugal, le troisième du championnat du monde de Formule 1, a déclaré à Portimao qu’il s’était amusé à conduire sur le circuit susmentionné de l’Algarce, où il a terminé vendredi “plus confortable “des trois qu’il a eu cette année.

“Ce fut une bonne journée d’entraînement pour moi et la plus confortable que j’ai eue cette saison par rapport à Bahreïn et Imola”, a expliqué le double champion du monde asturien, qui après deux ans d’absence, est revenu cette saison en F1 avec l’équipe avec laquelle il a remporté ses deux titres (en 2005 et 2006, quand il s’appelait Renault).

“J’étais satisfait des réglages de la voiture en début de journée, donc je me suis principalement concentré sur m’acclimater davantage au circuit puis sur l’évaluation des pneus pendant les deux séances.”a déclaré Alonso, 39 ans, propriétaire des 32 victoires que l’Espagne a remportées en F1 tout au long de son histoire.

“Il y a encore beaucoup de données à analyser, mais c’est un bon début pour le week-end.”, a déclaré Alonso, abandonné en raison d’un problème de frein à Sakhir – où il a gagné trois fois – et qui il y a deux dimanches a ajouté son premier point de l’année, bénéficiant de la sanction du Finlandais Kimi Raikkonen.

“J’ai aimé piloter pour la première fois dans une séance de Formule 1 sur ce circuit, mais je pense que le trafic peut être un défi demain lors des qualifications. C’est une piste passionnante à conduire, c’est clair”, a commenté Alonso ce vendredi à Portimao, où, après avoir été quatorzième dans le premier essai, il a terminé cinquième dans le second.