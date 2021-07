Je me suis amusé le premier tour, puis ce n’était pas un sprint, c’était un marathon

17/07/2021 à 19:31 CEST

L’Espagnol Fernando Alonso (Alpine), double champion du monde de Formule Un, l’un des grands protagonistes de la première qualification de l’histoire résolue avec une épreuve de sprint ; et qui sortira septième dans le Grand Prix de Grande-Bretagnea dit ce samedi dans Pierre d’argent qu’il s’est amusé “au premier tour”, mais que le reste “c’était un marathon”.

“Le premier tour était amusant”, a-t-il déclaré. Alonso, qui a réalisé une performance de génie, passant de la onzième à la cinquième place dans les premiers virages des qualifications – une course de 17 tours et 100 kilomètres. “Mais le reste, c’était tout le temps pour me défendre. Pour vous, c’était un test de sprint, mais pour moi c’était un marathon”, a ajouté le double champion du monde asturien ce samedi à Pierre d’argent, où il a gagné deux fois : en 2006, avec Renault ; et en 2011, avec Ferrari.

« Le départ a été explosif, nous sommes passés de la onzième à la cinquième place. Mais nous savions que nous étions trop lents pour terminer cinquième, alors il valait mieux laisser le Mcclaren; laissez-les partir et concentrez-vous plus tard sur (le quadruple champion du monde allemand) Sébastien (Vettel, d’Aston Martin)”, qu’il n’a pas laissé passer et a dû se contenter de la huitième place.

“Nous sommes partis septièmes demain et c’est bien car dans des conditions normales nous partirions onzièmes, donc c’était une bonne journée”, a déclaré Alonso ce samedi en Angleterre.