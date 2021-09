“Je me suis débarrassé de beaucoup de charge sur mes épaules et j’ai vraiment hâte de concourir en Aragon”

09/09/2021 à 18:54 CEST

L’Espagnol Maverick Viñales se présente comme la grande nouveauté de ce week-end en Aragon en réapparaissant en tant que nouveau pilote sur l’Aprilia RS-GP. Après avoir quitté Yamaha immédiatement au milieu de la saison, Viñales a trouvé un nouveau siège chez Aprilia avec Aleix Espargaró, et de l’équipe ils ont voulu incorporer les Espagnols dès que possible et ce sera ce week-end quand il fera ses débuts avec l’équipe de Noale.

Maverick Viñales a exprimé lors de la conférence de presse avant l’événement qu’il se sent “très motivé, très impatient et très faim de commencer cette histoire avec Aprilia”. Ce ne sera pas la première fois qu’il enfourchera le vélo puisqu’il a pu être présent aux tests effectués à Misano les 31 août et 1er septembre et il a déjà pu récolter quelques sensations avec sa nouvelle monture.

À l’heure actuelle, il reste six courses pour terminer le championnat du monde et Aprilia souhaite que Viñales soit présent avec sa nouvelle moto pour le reste de la saison et même s’il lui sera difficile d’obtenir un bon résultat puisqu’il doit encore faire de la moto. , le coureur pense que participer à ces courses l’aidera à arriver beaucoup plus fort pour la saison suivante : “Ces six courses qui restent cette année sont un cadeau qui nous permet de mieux préparer l’année à venir. C’est vrai que c’est très différent, cela ne fait aucun doute, et notre objectif est d’apprendre beaucoup et vite, ce qui est le plus important », explique le nouveau pilote Aprilia.

Votre nouveau coéquipier, Aleix Espargaró, avec qui il entretient d’excellentes relations, a décroché le premier podium avec l’Aprilia lors de la dernière course de Gra Brittany et cela rend même Maverick plus motivé pour commencer à courir avec sa nouvelle moto : “Cela m’a donné beaucoup de motivation. – le podium-, car ce que nous voulons, c’est pousser fort et, bien que je sois absent depuis un moment, je suis de retour en forme et je me sens positif et préparé après les tests effectués pour affronter ce week-end », insiste Maverick Viñales.

Viñales a subi quelques mois difficiles avec Yamaha et après avoir rompu son contrat avec le constructeur japonais, il se sent très soulagé et impatient de démarrer le nouveau projet : “la vérité est que j’étais dans un moment de blocage et que je devais tourner la page et m’améliorer; C’était l’occasion, ça s’est présenté à moi et quand j’ai fait le test, j’ai voulu concourir, car je me sentais bien sur la moto, je sentais que je m’adaptais assez vite et j’ai compris que pendant le week-end de course c’est quand on peut s’améliorer le plus. Plus que difficile, je pense que ça a été un soulagement pour moi, car je devais faire quelque chose de différent. » a expliqué celui de Roses. Il ne voulait pas donner beaucoup plus d’explications sur Yamaha et préfère se concentrer sur la recherche de ses nouveaux objectifs : ” Franchement tout s’est passé très vite et je ne veux pas en parler. Je préfère parler d’Aprilia, car c’est là que je suis et je suis ici pour apprendre, acquérir de l’expérience, m’améliorer et me développer”.

Maverick est également reconnaissant d’avoir un collègue comme Aleix Espargaró qui, vu ses problèmes avec Yamaha, lui a assuré qu’il avait la porte ouverte chez Aprilia et qu’ils avaient hâte de commencer dès que possible : “Aleix est important, mais il n’a pas eu à me convaincre et je lui fais beaucoup confiance et à quel point la moto fonctionne bien. Il m’a toujours soutenu et c’est important donc plus que de me convaincre si cette moto marche bien ou pas, lui et moi avons parlé jusqu’où nous pouvons aller et c’est ce qui me convainc.”

Ce que le pilote voulait souligner, c’est qu’il est beaucoup plus calme et que rompre avec Yamaha avant la fin de la saison a été la meilleure chose pour lui car il a réussi à se débarrasser d’un grand fardeau et s’est à nouveau senti motivé pour revenir. conduire en course : “Les deux jours d’essais à Misano ont été merveilleux, je me suis débarrassé de beaucoup de charge sur mes épaules, parce que j’ai pu rouler, m’amuser et je pensais déjà à courir en Aragon, ce qui est important, car je suis très motivé et je ressens beaucoup de passion pour le MotoGP donc j’ai vraiment hâte à demain, ” dit Viñales.