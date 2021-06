“Je me suis entraîné comme un joueur complet et je fais un peu de tout”

16/06/2021 à 7h28 CEST

. / New York

L’avant-toit Kevin Durant qui devint la grande figure de la Filets de Brooklyn dans le cinquième match des demi-finales de la Conférence Est qui ils ont battu les Milwaukee Bucks 114-108Après avoir reculé de 17 points, il revendique son statut de joueur « complet » capable de faire un peu de tout. Il l’a prouvé contre les Bucks en obtenant un triple-double de 49 points, 17 rebonds et 10 passes décisives, le premier à le faire dans l’histoire des séries éliminatoires de la NBA. Il a fait beaucoup de tout et bien pour sauver son équipe de la défaite et la laisser avec une victoire et une avance de 3-2 dans la série des sept meilleurs. “Une performance historique et historique”, s’est enthousiasmé l’entraîneur recrue des Nets Steve Nash.

Avec le gardien James Harden de retour de blessure, ne donnant pas beaucoup de soutien offensif, et le meneur Kyrie Irving absent, Durant a joué les 48 minutes et a réussi 16 des 23 tirs sur le terrain, dont 4 des 9 tentatives à 3 points. Le quadruple champion des buteurs avait 20 points au quatrième quart-temps, peut-être le panier décisif, un triple, à 50 secondes de la fin, ce qui a permis aux Nets de conserver l’avance d’un point qu’ils avaient au tableau et de ne plus la perdre. reste du chemin. “Les blessures qu’il a subies, pour remonter même du tendon d’Achille aux ischio-jambiers pour revenir à cette position, le monde est témoin, une fois de plus, de qui il est Le meilleur joueur du monde“, a déclaré l’attaquant de secours des Nets Jeff Green, qui a également été un facteur de victoire surprise avec 27 points.

Harden a joué pour la première fois depuis qu’il a joué 43 secondes dans le premier match de la série avec un ischio-jambier droit tendu. Il a réussi 1 des 10 tirs sur le terrain et a raté les huit triples qu’il a réalisés, mais a obtenu huit passes décisives et six rebonds en jouant 46 minutes.

Les Bucks, qui avaient tout en leur faveur pour remporter une victoire importante, devront remporter les deux derniers matchs de la série, dont le septième qui serait rejoué au Barcklays Center de Brooklyn, s’ils veulent être dans le finales de la Conférence Est.

“C’est le meilleur joueur du monde en ce moment et nous devons le battre en équipe”, a déclaré l’attaquant grec. Giannis Antetokounmpo, qui a contribué un double-double de 34 points, 12 rebonds et quatre passes décisives . “Nous devons le marquer en tant qu’équipe. Nous devons lui faire prendre des coups durs comme ce soir. Nous devons continuer à faire notre travail et j’espère qu’il va échouer.” De son côté, l’entraîneur des Bucks Mike Budenholzer, qui a été une nouvelle fois le grand perdant, car il n’a pas trouvé le moyen de retrouver la concentration et le meilleur match de l’équipe dans la dernière ligne droite du match, a admis que Durant a fait un match exceptionnel.