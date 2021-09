in

Sergio Perez dit qu’il a assumé la responsabilité de l’accident d’avant course qui l’a presque empêché de participer au Grand Prix de Belgique le week-end dernier.

Le pilote Red Bull a perdu le contrôle de sa voiture aux Combes lors de son tour de reconnaissance dans des conditions humides avant le début de la course. Son équipe n’a eu que le temps de réparer sa voiture pour rejoindre la course car le départ a été fortement retardé à cause de la pluie.

Perez, dont la prolongation du contrat Red Bull a été annoncée avant le week-end de course, a déclaré qu’il avait eu une brève discussion avec le consultant en sport automobile de l’équipe Helmut Marko après l’accident.

“Tout était très intense à l’époque, nous essayions de réparer la voiture”, a-t-il déclaré. «Nous avons eu un bref commentaire et il n’a rien dit, c’était juste à propos de la prochaine étape qui était de retourner à la course. Nous avons mis le gros aileron arrière sur la voiture et nous étions tous motivés pour courir et récupérer le résultat.

« Il n’a pas besoin de me dire quoi que ce soit, je sais ce que j’ai fait de mal. J’y suis depuis assez longtemps et je me suis excusé auprès de toute l’équipe pour mon erreur.

Bien que Perez ait pu rejoindre la course, il n’a pas pu reprendre sa position initiale sur la grille ni dépasser aucune voiture car les quelques tours restants ont été bouclés derrière la voiture de sécurité. Néanmoins, il a félicité son équipe pour avoir réparé sa voiture.

« Au début, il était clair que nous n’allions pas y arriver, alors que nous n’avions que 10 minutes de retard. Mais ensuite, c’est devenu plus évident et mes gars étaient tous motivés pour aller chercher la voiture au bout de la voie des stands, pour la récupérer et ils ont vraiment poussé fort.

« Ils ont travaillé d’arrache-pied parce que nous pensions, à un moment donné, que nous allions pouvoir courir et de notre point de vue, nous allions partir du fond de la grille.

« Nous avons mis l’aileron arrière sur la voiture et nous étions prêts à partir. Les garçons ont fait un travail incroyable et cela montre à quel point cette équipe a envie d’aller là-bas et de courir, elle est pleine de coureurs.

