09/08/2021 à 12:14 CEST

Barbora Krejcikova, le joueur de tennis tchèque qui a battu Garbiñe Muguruza à l’US Open, empêchant le Vénézuélien d’atteindre les quarts de finale, a exprimé son malaise face aux déclarations qu’il a faites Muguruza concernant son manque de professionnalisme dans le match qu’ils ont joué lorsqu’il l’a accusée de perdre du temps. Muguruza Elle a compris que la Tchèque avait stoppé sa réaction au deuxième set avec son passage dans les vestiaires (huit minutes) avec le score de 6-5 en sa faveur. Et c’est ainsi qu’il l’a fait savoir sur le réseau : “Ce n’est pas professionnel.”

Les images, cependant, montraient une Krejcikova très étourdie et avec des problèmes respiratoires évidents, ce qui l’a empêchée d’assister à l’entretien obligatoire de fin de match, devant être aidée sur le chemin des vestiaires.

Le Tchèque a répondu au disciple de Conchita Martinez carrément: “Je me suis senti vraiment humilié par un champion du ‘Grand Chelem’. Je ne m’attendais pas à cette accusation et cela m’a rendu triste parce que c’était mal. Il m’a fallu près d’une heure pour me rendre aux vestiaires à cause de mon état, ” dit-elle, blessée. .