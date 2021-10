“Je me vois en Espagne”

in

Un défenseur de Chelsea a apparemment suscité l’intérêt des clubs de la Liga en admettant qu’il “voit son avenir” en Espagne.

Les Bleus ont une équipe pléthorique avec un certain nombre de joueurs disponibles à chaque poste. La chef du club, Marina Granovskaia, a contribué à réduire l’effectif cet été en vendant Kurt Zouma, Davide Zappacosta et Olivier Giroud.

Tammy Abraham et Fikayo Tomori ont rejoint respectivement la Roma et l’AC Milan. Leurs départs ont cependant été critiqués.

Malgré l’exode, Thomas Tuchel disposera toujours d’un énorme groupe en équipe première à la fin de la campagne une fois les prêtés de retour.

Matt Miazga est un homme qui est actuellement en séjour temporaire loin de Stamford Bridge.

Le défenseur central a représenté cinq clubs différents en prêt.

Il a rejoint l’équipe de Liga d’Alaves le 20 août pour tenter de se faire un nom.

Il a impressionné dans ses quatre performances jusqu’à présent. Dans une interview avec Marca (via Sport Witness), Miazga a été interrogé sur son expérience en Espagne.

Il a dit : « Je profite de tout. J’ai été dans plusieurs pays au cours de ma carrière, principalement en Europe, mais en termes de football et de qualité de vie, j’aime beaucoup l’Espagne.

« Je veux apprendre la langue et la maîtriser. La vérité est que j’aurais aimé prendre mes cours d’espagnol plus au sérieux quand j’étais plus jeune.

“Maintenant, je vois pourquoi le football espagnol est l’un des meilleurs championnats du monde. Le niveau est très élevé, et je sais que je vais beaucoup apprendre et progresser cette saison.

Le joueur de 26 ans a ensuite laissé entendre qu’il pourrait rester dans le pays : « C’est tôt pour le dire, mais j’en profite vraiment. Je me vois définitivement avec un avenir en Espagne, mais on ne sait jamais dans le football.

“Je veux juste gagner et continuer à bien jouer ici à Alaves, avoir de la continuité et des minutes de jeu pour que l’équipe gagne et monte dans le classement.”

Course à 10 buts : Salah ouvre la voie mais l’Egyptien peut-il maintenir sa belle forme ?

Chelsea a dit de payer 40 millions d’euros pour Wonderkid

Les officiels de Chelsea devraient se séparer de 40 millions d’euros (34,2 millions de livres sterling) s’ils veulent signer Aurélien Tchouameni.

Le joueur de 21 ans est le dernier prodige monégasque à avoir reçu un pourboire pour un gros coup. Il pourrait bientôt suivre les traces de Kylian Mbappe et Youri Tielemans.

Le gourou des transferts Ekrem Konur affirme que Monaco ont fixé leur prix demandé et ne bougera pas.

Chelsea devra maintenant déterminer si Tchouameni vaut une telle redevance. Le milieu de terrain défensif est considéré comme le remplaçant à long terme de N’Golo Kante.

Il a déjà joué 14 fois toutes compétitions confondues cette saison, marquant un but.

LIRE LA SUITE: “Nous avons tout fait” – Tuchel s’ouvre au départ de la starlette de Chelsea