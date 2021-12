« Je me vois jouer aux États-Unis »

20/12/2021 à 18:48 CET

le La ville de New York a été couronné comme champion MLS pour la première fois de son histoire, le club, propriété de Groupe de football de la ville est très proche de Manchester City. C’est pourquoi, ces derniers temps, il y a eu beaucoup de spéculations sur une possible arrivée de Josep Guardiola à l’équipe de New York. L’arrivée de l’entraîneur catalan dans la Grosse Pomme, semble encore loin et compliquée, qui ne semble pas si difficile, est Le débarquement de Jack Grealish en Amérique.

Le natif de Birmingham a été interrogé sur la MLS, l’un des championnats les plus chauds du monde du football : « Je l’ai déjà dit à mon père. Je ne sais pas de quoi nous parlions, mais définitivement, jouer aux États-Unis est l’un de mes rêves. C’est un pays que j’ai toujours aimé et La MLS se démarque beaucoup ces dernières années« Le gars de City serait ravi de suivre les traces de ses idoles, David Beckham, Steven Gerrard ou Frank Lampard, qui a joué dans Les anges ou en New York.

Grealish sait déjà ce que c’est que de jouer aux États-Unis, Carles Gil, son ancien partenaire dans le Aston Villa, montre un niveau fantastique dans le Révolution de la Nouvelle-Angleterre: « Il a fait une excellente saison cette année. Je le suis sur Instagram et je suis au courant de ce qu’il fait. Je sais qu’il a fait une très bonne campagne avec New England Revolution et il est le capitaine. Voir à quel point il est profiter là-bas, Je me vois définitivement jouer en Amérique un jour. »

Grealish est venu cet été à un Manchester City est prêt à payer 100 millions de livres sterling pour lui, maintenant quelques mois plus tard, L’anglais est toujours à la recherche de sa meilleure version avec les cityzens, avec qui il n’a marqué que trois buts entre toutes les compétitions.