“Je m’en fiche d’abord ou en second lieu, ma passion est la formation”

20/05/2021

Activé à 18:39 CEST

Robert Moreno, ancien entraîneur de l’Espagne, dans une interview pour le journal Marca, a fait le point sur sa carrière et, à son tour, a expliqué son désir de trouver un projet pour la saison prochaine, sur lequel il travaille depuis longtemps: “J’en profite pour m’améliorer avec le personnel, en faisant des choses qui ne vous donnent pas le temps lorsque vous êtes actif«Sa passion est la formation et il l’a dit de cette façon.

Sans donner de détails sur les projets qui lui ont été proposés, il a tenu à commenter sa volonté de le faire: “Ce que j’aime c’est me former, je n’ai aucune limitation sur où le faire. J’aime mon pays, mais mon nom est aussi sorti en Italie … On verra ce qui se passe avec cette fin de saison“.

En référence à cela, ses déclarations sont surprenantes. Cela ne le dérangerait pas de prendre “un pas en arrière” pour profiter à nouveau des bancs: “J’ai besoin d’un club qui me donne la tranquillité d’esprit. Je me fiche de la première ou de la deuxième, ici ou à l’étranger … Ma passion est la formation “.

La sélection et le championnat d’Europe

Son bref passage en équipe nationale lui a laissé de bons souvenirs, mais son objectif est maintenant de former à nouveau une équipe, comme il l’a déjà fait à Monaco: “Nostalgie de l’équipe nationale aucune parce que je me concentre sur le football d’équipe. J’ai beaucoup de respect pour le poste d’entraîneur parce que je l’ai vécu. Je n’ai pas besoin de recevoir une partie de l’Euro si vous gagnez comme l’Ajax l’a fait avec son trophée de la ligue, je garderai le travail que nous avons fait et l’affection du peuple. “

Il sait de quoi il parle. Interrogé sur l’importance des jeunes, il a noté: “Dans un championnat d’Europe, les jeunes ne sont pas reconnus pour leur expérience par le temps, c’est pourquoi les sélecteurs décident de retirer les anciens combattants. Tous les entraîneurs veulent avoir la meilleure sélection possible et ils attirent les gens qui leur donneront cela. “