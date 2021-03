«Je m’en fiche» si Trump visite la frontière ⋆ .

La crise frontalière devient chaque jour extrêmement grave.

Des milliers de réfugiés arrivent chaque jour dans notre pays, encombrant les installations à leur pleine capacité.

– The Hill (@thehill) 29 mars 2021

Journaliste: « L’ancien président Trump a déclaré que certains agents de la patrouille frontalière lui avaient demandé d’aller à la frontière … » @POTUS: « Je me fiche de ce que fait l’autre gars. » pic.twitter.com/SbPEgDupAK

Trump a exprimé son inquiétude face à la situation et a déclaré qu’il se rendrait à la frontière dans les semaines à venir.

Interrogé par @mikememoli sur le tarmac de DE s’il envisage d’aller à la frontière (comme Trump l’a suggéré de le faire), le président Biden a déclaré: «Nous mettons en place un plan dans lequel je me sens très confiant et je ne le fais pas. je me soucie de ce que fait l’autre gars.

Cet article se vend 39,95 $ sur Amazon. La promotion spéciale d’aujourd’hui offre une réduction massive sur cet article. Pièce du président Trump 2020 (plaquée or et argent) – Réclamez 1 gratuit OU réclamez une remise + livraison gratuite Cette pièce est un symbole de Victoire et succès du président Trump. Obtenez des pièces ICI ou cliquez sur l’image ci-dessous.

– Monica Alba (@albamonica) 28 mars 2021