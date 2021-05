“Je mentirais si je disais que je ne m’y attendais pas”

25/05/2021 à 23:35 CEST

Le FC Barcelone a battu le BeSoccer UMA Antequera mardi 5-2 lors d’un match disputé aux Palaos dans lequel le principal protagoniste était Andreu Plaza après avoir annoncé au club à midi qu’il nous suivra sur le banc le cours suivant même s’il avait un contrat.

Montrant un naturel qu’il n’a pas perdu même dans les moments les plus délicats depuis qu’il a pris la direction de l’équipe en 2016, l’homme de Gérone a expliqué comment la décision lui avait été communiquée.

«Ce ne serait pas sincère si je ne disais pas que je m’y attendais. Ils me l’ont annoncé ce matin. Xavi Budó m’a appelé hier soir et m’a dit qu’aujourd’hui nous devions nous rencontrer dans les bureaux du club et Rafa Yuste, le vice-président, m’a dit dans un entretien cordial. Et c’est ce qu’il y a. Laporta n’a pas pu assister à la réunion, mais il m’a appelé personnellement et m’a remercié pour les années que j’ai passées ici. Qu’il était content de notre travail, mais que c’est un autre projet, la chose normale », a déclaré Plaza.

“La décision n’est pas la mienne et je n’ai aucune idée de ce qui a été dit pour la décider. Je trouve naturel qu’une nouvelle équipe avec un nouveau président ait ses idées et veuille avoir ses entraîneurs. Je ne trouve rien d’étrange. Ce serait idiot si je dis que je suis heureux, mais je suis sans aucune pression mentale et vouloir bien finir et être champion du championnat », a poursuivi l’ancien entraîneur de la filiale.

“Je vais bien. Ce n’était pas quelque chose auquel je ne m’attendais pas à cause de tout ce qui se passe et de ce qui s’était passé auparavant avec Txus (Lahoz, le manager qui ne suivra pas non plus). Si maintenant je devais résumer mon état d’esprit en un mot je serais libéré pour ne pas avoir à savoir si oui ou non. Je me concentre sur la tentative de gagner le championnat et je serais super content », a expliqué le Catalan.

Andreu Plaza a assuré qu’il partirait sans rancune

| JAVI FERRÁNDIZ

“Il aurait toujours été possible de s’améliorer si nous parlions de titres, mais je suis tout aussi heureux. Nous avons disputé cinq finales cette saison, nous en avons remporté deux et nous en avons perdu trois. Nous aurions aimé tous les gagner, mais Je suis tout aussi satisfait que la saison précédente. L’équipe a montré son visage dans toutes les compétitions et l’exigence ne peut pas être de gagner. Le nouveau conseil avait un plan dans tous les domaines et dans celui-ci également », a déclaré Plaza.

Et il a avancé qu’il pouvait quitter les bancs à moins que quelque chose ne le convaince beaucoup. “Quand la ligue se termine, je veux me reposer un peu et me nettoyer la tête. J’ai déjà un âge et je vais devoir faire une approche de niveau je ne sais pas si définitive. S’il y avait un projet intéressant, je pourrais y penser, mais en principe l’idée serait de finir », a-t-il conclu.

Dans ces cinq saisons, Andreu Plaza a remporté une Ligue des champions, une ligue, deux Coupes d’Espagne, trois Coupes du Roi et une Super Coupe. Peut-être ont-ils pesé les trois défaites d’affilée en finale de la Coupe d’Europe, de la Coupe d’Espagne et de la Super Coupe … même si rien ne garantit qu’ils auraient suivi si elles les avaient gagnées.