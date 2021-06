Britney Spears a demandé mercredi à un juge de la tutelle prend fin Nommé par le tribunal qui contrôle l’argent et les affaires de la pop star depuis 2008

La demande dramatique lors d’une audience à Los Angeles est venue avec vos premiers mots au tribunal en 13 ans d’existence de l’accord légal pour votre surveillance.

Spears a dit que le la tutelle imposée par le tribunal est “abusive” et a condamné son père et les autres personnes qui l’ont contrôlée.

Je veux mettre fin à cette tutelle sans être évalué. Cette tutelle me fait beaucoup plus de mal que de bien. Je mérite d’avoir une vie », a déclaré Spears au téléphone dans un long discours émouvant et parfois profane, dans lequel elle a condamné l’accord juridique et son père qui l’a contrôlé la plupart du temps.

Spears, 39 ans, a déclaré veut épouser son petit ami Sam Asghari et avoir un bébé, mais la tutelle ne le lui permet pas. Elle a fait remarquer au tribunal qu’ils la forçaient à prendre des contraceptifs contre son gré.

Photo: ap

Tout ce que je veux, c’est avoir mon propre argent et que cela se termine et que mon petit ami puisse me conduire », a déclaré Spears.

Dans le discours écrit qui a duré plus de 20 minutes, Spears a révélé de nombreux détails qui avaient été soigneusement réservés par le tribunal.

Lorsqu’un avocat, représentant l’une des personnes chargées de sa tutelle, a déclaré que l’audience et le la transcription de la même chose doit rester privée Pour empêcher la divulgation d’informations médicales, Spears l’a confrontée et a déclaré que ses paroles devraient être publiques.

Ils ont interféré dans ma vie, donc je pense que cela devrait être une audience publique et ils devraient écouter et entendre ce que j’ai à dire », a déclaré Spears.

Spears a ajouté que ils l’ont forcée à prendre du lithium contre son gré après l’arrêt des répétitions pour une résidence prévue à Las Vegas en 2019 qui a finalement été annulée.

Elle a dit que tout ce qu’elle a fait était être en désaccord avec une partie de la chorégraphie des spectacles.

Je ne suis pas ici pour être l’esclave de qui que ce soit. Je peux dire non à un pas de danse.”

Spears a été interrompu une fois par le juge et un autre par le sténographe judiciaire, qui lui a demandé de parler plus lentement.

Environ 100 admirateurs du soi-disant mouvement #FreeBritney (Free Britney) se sont réunis devant le palais de justice avant l’audience avec des pancartes indiquant “Free Britney Now!” et “Sortez de la vie de Britney!”

Spears a déclaré qu’elle avait l’impression de n’avoir été entendue lors d’aucune de ses précédentes comparutions devant le tribunal, qui sont tous restés confidentiels.

Le juge l’a remerciée pour ses déclarations, qu’elle a décrites comme «courageux“Et n’a pas commenté davantage.

D’autres avocats dans la salle ont également déclaré que ce n’était pas le moyen de répondre aux déclarations, mais ils ont accepté en disant qu’ils étaient courageux. L’avocat de James Spears, le père de Britney, a demandé une suspension pour parler avec son client.

L’avocat commis d’office de Britney Spears, Samuel Ingham III, a demandé à la pop star de s’adresser au tribunal lors d’une audience en avril. dit lances je n’avais pas officiellement demandé déposer une demande de cessation de la tutelle.

La tutelle a été instituée lorsque Spears traversait une crise émotionnelle en 2008. Spears a déclaré que cela l’avait aidée à éviter la ruine financière et à rester une pop star de premier plan.

Son père et ses avocats ont souligné que l’artiste et sa fortune, qui selon les archives judiciaires dépassent les 50 millions de dollars, restent vulnérables à la fraude et à la manipulation. Selon la loi, Spears devrait montrer qu’elle est compétente pour prendre ses décisions.

Source : Excelsior