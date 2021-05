Je m’oppose à l’occupation israélienne et je ne suis PAS un antisémite ⋆ .

«L’antisémitisme est la discrimination, les préjugés, l’hostilité ou la violence contre les juifs en tant que juifs (ou les institutions juives en tant que juives).» – Déclaration de Jérusalem sur l’antisémitisme

Alors qu’Israël est de plus en plus devenu un État d’apartheid, il est important de faire la distinction entre la politique anti-israélienne et l’antisémitisme. L’organisation mondiale Human Rights Watch a récemment publié un rapport de 213 pages détaillant les politiques du gouvernement israélien favorisant les Juifs israéliens par rapport aux Palestiniens en Israël proprement dit et dans les territoires palestiniens qu’elle occupe depuis 1967. Dans le rapport, Human Rights Watch a fait valoir que l’oppression des Palestiniens par Israël avait atteint un seuil avec une permanence qui définit une société d’apartheid.

Le groupe israélien de défense des droits de l’homme B’Tselem accuse également le gouvernement israélien d’apartheid en raison de «lois, pratiques et violences étatiques conçues pour cimenter la suprématie d’un groupe – les juifs – sur un autre – les Palestiniens». Selon B’Tselem, le gouvernement israélien «pratique une politique de« judaïsation »de la région, basée sur l’état d’esprit que la terre est une ressource destinée presque exclusivement au bénéfice du public juif.

Les responsables du gouvernement israélien rejettent ces accusations comme «sans fondement et scandaleuses» et comme des accusations à la limite de l’antisémitisme. Cependant, critiquer la politique du gouvernement israélien et contester l’apartheid ne constitue pas de l’antisémitisme, du moins selon leur publication récente.Déclaration de Jérusalem sur l’antisémitisme. »

La «Déclaration de Jérusalem sur l’antisémitisme» soutient que les activités suivantes ne sont pas antisémites:

Soutenir la demande palestinienne de justice et l’octroi intégral de leurs droits politiques, nationaux, civils et humains, tels qu’énoncés dans le droit international. Critiquer ou s’opposer au sionisme en tant que forme de nationalisme, ou plaider pour une variété d’arrangements constitutionnels pour les Juifs et les Palestiniens dans la région située entre le Jourdain et la Méditerranée. Il n’est pas antisémite de soutenir des arrangements qui accordent une égalité totale à tous les habitants «entre le fleuve et la mer», que ce soit dans deux États, un État binational, un État démocratique unitaire, un État fédéral ou sous quelque forme que ce soit. Critique fondée sur des preuves d’Israël en tant qu’État. Cela inclut ses institutions et ses principes fondateurs. Cela inclut également ses politiques et pratiques, nationales et étrangères, telles que la conduite d’Israël en Cisjordanie et à Gaza, le rôle qu’Israël joue dans la région, ou toute autre manière dont, en tant qu’État, il influence les événements dans le monde. . Il n’est pas antisémite de signaler une discrimination raciale systématique. Le boycott, le désinvestissement et les sanctions sont des formes courantes et non violentes de protestation politique contre les États. Dans le cas israélien, ils ne sont pas, en eux-mêmes et par eux-mêmes, antisémites.

L’antisémitisme est une forme de sectarisme religieux et ethnique visant les Juifs qui a conduit au génocide pendant la Seconde Guerre mondiale et il n’est jamais acceptable. De la même manière, le racisme et l’apartheid sont inacceptables partout où ils sont pratiqués. Contester le racisme et l’apartheid partout où ils se produisent, y compris dans l’État d’Israël, et remettre en question le sionisme, une forme de nationalisme israélien, lorsqu’elle est utilisée pour nier les droits civils des non-juifs, n’est pas de l’antisémitisme.

Il s’agit d’une distinction d’une importance cruciale pour les Américains, en particulier les Juifs américains qui s’identifient à l’État d’Israël mais pas à son traitement des Palestiniens et à l’occupation et à l’annexion de la Cisjordanie. Les États-Unis accordent à Israël près de 4 milliards de dollars par an d’aide militaire et des milliards de plus en garanties de prêts. Selon le Congressional Research Service, “Israël est le plus grand bénéficiaire cumulatif de l’aide étrangère américaine depuis la Seconde Guerre mondiale.” Les comités d’action politique pro-israéliens jouent un rôle hors pair dans la politique américaine, l’argent va aux candidats des deux partis politiques, y compris plus de 600 000 dollars destinés aux campagnes du chef de la minorité républicaine au Sénat, Mitch McConnell. Les fondations, les organisations caritatives et les entreprises basées aux États-Unis versent également d’énormes sommes en Israël. Des centaines d’entreprises américaines, dont Apple, Google, Citibank et Ford Motor Company, exploitent des centres de recherche et de développement en Israël.

Que vous souteniez ou non les relations des États-Unis avec Israël, les États-Unis doivent veiller à ce qu’aucun dollar public ou privé des États-Unis ne soit utilisé pour soutenir l’occupation ou la politique d’apartheid israélienne. L’opposition au soutien américain à la politique israélienne ne fait pas de vous un antisémite.

