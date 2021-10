« Je mourrai mais jamais… »: l’attaque brutale de Priyanka Gandhi contre SP et BSP, déclare le gouvernement de Yogi exploitant les minorités

Priyanka Gandhi a critiqué le Parti Samajwadi et le Parti Bahujan Samaj pour avoir allégué que le Grand Old Party travaillait en collusion avec le BJP dans l’Uttar Pradesh.

La dirigeante du Congrès, Priyanka Gandhi Vadra, a critiqué dimanche le Parti Samajwadi et le Parti Bahujan Samaj pour avoir allégué que le Grand Old Party travaillait en collusion avec le BJP dans l’Uttar Pradesh.

Réfutant les allégations, Gandhi, s’adressant à un rassemblement à Gorakhpur, a déclaré : « Ils (SP et BSP) disent que le Congrès travaille en collusion avec le BJP. Je veux demander : pourquoi ne vous soutiennent-ils pas dans vos moments difficiles. Seul le Congrès se bat. Je mourrai mais je n’aurai jamais aucune relation avec le BJP.

#REGARDER | Les Dalits, les tisserands, les OBC, les pauvres, les minorités et les brahmanes ont été exploités. Yogi Adityanath Ji dirige le gouvernement contre les enseignements de Guru Gorakhnath. Ce gouvernement attaque les gens quotidiennement : la secrétaire générale du Congrès Priyanka Gandhi Vadra à Gorakhpur pic.twitter.com/8zNmYJbfSY – ANI UP (@ANINewsUP) 31 octobre 2021

Elle a également accusé le gouvernement UP dirigé par Yogi Adityanath d’exploiter les Dalits, les Brahmanes, les pauvres et les minorités de l’État. « Les Dalits, les tisserands, les OBC, les pauvres, les minorités et les brahmanes ont été exploités. Yogi Adityanath Ji dirige le gouvernement contre les enseignements de Guru Gorakhnath. Ce gouvernement attaque les gens quotidiennement », a-t-elle déclaré.

Le Congrès a dirigé l’attaque de l’opposition contre le gouvernement Yogi à propos des violences à Lakhimpur Kheri, au cours desquelles huit personnes, dont quatre agriculteurs, ont perdu la vie. Priyanka, avec son frère Rahul Gandhi, a visité le quartier touché par la violence et a rencontré les familles des agriculteurs tués dans les violences.

Les experts politiques estiment que l’approche agressive du Congrès dans les affaires récentes pourrait lui valoir des gains politiques dans l’État, où il a du mal à regagner le terrain perdu.

Avec tous les partis d’opposition, y compris le Parti Samajwadi, le BSP, le Parti Aam Aadmi et le Congrès annonçant de faire cavalier seul dans les sondages, l’État est prêt à assister à un concours à plusieurs angles. Une opposition éclatée, cependant, peut jouer en faveur du BJP avec la division des votes anti-BJP.

