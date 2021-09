14/09/2021 à 14:49 CEST

.

Cette saison avec l’effectif le plus puissant depuis son arrivée à l’Atlético de Madrid il y a près d’une décennie, Diego Siméone, l’entraîneur de l’équipe rojiblanco, a prévenu qu’il n’a “absolument aucun engagement envers qui que ce soit”, tout en mettant en garde contre la “pression et l’agressivité” de son “ami” Porto Sergio Conceiçao, son rival ce mercredi en Ligue des champions.

“Je n’ai pas beaucoup varié dans mes formes. J’ai toujours pris le temps de réfléchir. Avec le gabarit qu’on a, je me comporte toujours de la même manière”, a déclaré le coach, demandé s’il passe beaucoup plus de temps à choisir son onze maintenant. lorsque vous disposez d’une variété et d’une qualité de ressources beaucoup plus larges que par le passé.

“J’ai été jugé dès le premier jour de mon arrivée… pourquoi ne devrais-je pas être jugé maintenant ? La critique et l’opinion doivent être là. Je n’ai absolument aucun engagement envers qui que ce soit”, a fait remarquer Simeone, qui a clairement exprimé la priorité, que ” le club et l’équipe gagnent”, lors de la conférence de presse au stade Wanda Metropolitano.

Là, l’Atlético relance la Ligue des champions, avec toutes les sensations qu’elle suscite dans un groupe qui a disputé -et perdu- deux finales, en 2014 et 2016. Il n’a pas dépassé les quarts de finale depuis 2017. “Je ne pense pas au-delà du match de demain. La route est faite de marche. Nous connaissons la compétition et nous connaissons les difficultés qu’il y aura en raison du grand équilibre du groupe où nous allons concourir », a-t-il déclaré.

“Je me concentre plus que tout sur la compétition, qui est très dure, très forte et où toute erreur est payée”, a-t-il déclaré. Siméone, dont l’équipe rivalise pour se qualifier pour les huitièmes de finale avec Milan, Liverpool et Porto, avec qui le tournoi débute ce mercredi.

“Faisons face à un ami, pour Conceiçao, l’entraîneur, qui se débrouille très bien depuis des années à Porto, que nous avons coïncidé dans de très bonnes années à la Lazio avec des coéquipiers (1999-2000 et 2000-01). Il donne à l’équipe un jeu et une personnalité au cours de toutes les années où il a été en charge. Je n’attends rien d’autre que ce que j’ai vu : de l’intensité, beaucoup d’agressivité, beaucoup de pression dans le terrain rival, beaucoup de vitesse dans son jeu…”, a commenté l’entraîneur argentin.

“J’étais sûr qu’il le ferait (il serait entraîneur). Sergio Je ne m’y attendais pas tant. Il a toujours eu un football très vertical, très dynamique, très têtu… C’est sa force et son énergie. J’aime tout ce qu’il transmet. Un coach plein d’énergie, de sécurité et qui a fait de magnifiques années à la tête de son équipe”, a-t-il rappelé.

L’alignement de Siméone est-ce que n’importe qui devine, même dans la propriété de Antoine Griezmann. “Au-delà des décalages (contre l’Espanyol), il y avait de l’imprécision, un manque d’intensité, de l’agressivité, une faible vitesse dans le jeu et pas seulement chez un footballeur, mais dans l’équipe dans son ensemble. La première mi-temps n’était pas ce que nous recherchions”, a-t-il déclaré. dit.

« Ce que nous voulons de Griezmann c’est qu’il est le footballeur qu’il a toujours été ; un joueur très important, avec une hiérarchie, avec du talent et avec un objectif. Et, sûrement, il faudra le travailler comme tous les compagnons dans son lieu de jeu et qu’il soit préparé pour 30, 90 ou 60 minutes. Quoi que l’équipe l’appelle », a-t-il expliqué.