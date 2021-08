“Je n’ai aucun doute sur le succès de Messi avec le PSG”

11/08/2021 à 17h19 CEST

L’Argentine et Paris ont une très bonne relation, et ça ne vient pas de maintenant. Carlos Bianchi, qui a été footballeur du PSG de 1977 à 1979, a accordé une interview à “Le Parisien”, publiée ce mardi, dans laquelle il fait le point sur les signature de son compatriote, Léo Messi, et l’actualité du monde du football, se montrant très heureux pour la star argentine et prédisant un succès certain, bien que pour l’ancien joueur il n’ait déjà “rien à prouver”.

“Je n’ai aucun doute sur son professionnalisme et son succès au PSG. Il vient de continuer à prouver qu’il est le meilleur joueur du monde. Il fait tout : il marque des buts, délivre le ballon, marque…”, a déclaré l’ancien entraîneur de Boca et de l’Atlético de Madrid. Bien qu’il ait prédit que Messi triompherait à Paris, Bianchi a assuré que “après tout ce qu’il a montré dans sa carrière, personne ne peut éclipser Messi& rdquor ;.

Les joueurs que compte aujourd’hui le PSG dans ses rangs nous invitent à penser qu’il sera l’une des équipes les plus redoutables de la Ligue des champions. Pour l’Argentin, il y a deux favoris très clairs, bien qu’il opte plus pour l’un que pour l’autre: « Les deux dernières saisons, j’ai dit que le PSG ou Manchester City gagneraient la Ligue des champions. Ma prédiction n’était pas correcte. Mais je répète la même chose pour 2022 : l’un ou l’autre sera champion d’Europe, mais il est plus probable que ce soit le PSG& rdquor; a conclu Bianchi.