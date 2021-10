« Je n’ai aucune pression. Je veux battre Mikey Garcia et entrer dans l’histoire aux États-Unis. »

Sandor Martin (38-2, 13 KO’s), double champion d’Europe des super-légers, a rendez-vous à l’aube du samedi au dimanche (à partir de 01h30) à Fresno (Californie, États-Unis) en vue de Mikey Garcia (40-1, 30 KO’S) qui peut faire un changement exponentiel dans votre carrière réussie. Le combattant de Barcelone s’est bien préparé à sortir victorieux d’une bataille qui s’annonce difficile, contre un rival très classe, 34 ans, champion du monde en quatre divisions, mais ‘Arrasandor’ (28 ans) arrive plein de bonnes mœurs. Il s’est bien préparé et assure qu’il s’est rendu aux États-Unis pour marquer les esprits. Sert MD de Arbre double par Hilton Fresno avant d’aller courir en prévision de votre rendez-vous avec l’histoire.

Sandor, comment est née la possibilité de combattre Mikey Garcia ?

Nous étions en phase de préparation d’un combat le 11 septembre à Barcelone et à mi-parcours de la préparation ils nous ont offert la possibilité de combattre Mikey García une semaine plus tard, ce qui se passe c’est que la date a été repoussée au 16 octobre. Nous n’avons pas réfléchi à deux fois et avons dit oui. Que j’aie été boxeur de Matchroom et double champion d’Europe m’a aidé.

« SANDOR VA BATTRE MIKEY »

Confiance maximale en Sandor Martín. Lors de la conférence de presse avant le combat, le patron Eddie Hearn, promoteur de Matchroom Boxing, a clairement indiqué qu’il était confiant dans la force des poings du combattant barcelonais. «C’est l’opportunité d’une vie pour lui, pour son père, pour sa famille. Je l’ai choisi parce qu’il est là pour gagner. Il va tout donner. Je veux que quelqu’un mette Mikey García à l’épreuve «

Que représente ce combat ?

C’est un rêve devenu réalité. Je suis sur le point de jouer l’un des combats les plus importants de la boxe espagnole. Tout le monde n’a pas la possibilité de boxer en Amérique. Oui, il y en a beaucoup qui l’ont fait, mais pas avec l’undercard du niveau qu’aura ma soirée et pas contre un boxeur de ces caractéristiques, comme Mikey García, qui a été champion du monde à quatre pesos. Vous pouvez venir en Amérique et vous battre pour un titre mondial, mais tout le monde ne peut pas boxer contre un boxeur aussi légendaire.

Comment arrivez-vous au grand rendez-vous ?

Je suis en pleine forme, exceptionnel. Je me suis très bien préparé et les sensations sont bonnes. Je n’ai aucune pression. Je suis venu aux États-Unis pour faire mon truc, pour gagner le combat. J’ai de très bonnes vibrations.

Mikey Garcia sont de grands mots.

Oui, il a été champion du monde dans quatre divisions et ce n’est pas quelque chose qu’un boxeur peut dire. Il a un grand poids dans le monde de la boxe et était considéré comme l’un des meilleurs boxeurs livre pour livre, mais je suis très encouragé. Je dois savoir jouer mes cartes et profiter de tout ce qui est en ma faveur. C’est un boxeur solide, intelligent et de classe mondiale.

Ils se préparaient, mais pour un défi différent, la préparation a-t-elle changé quelque chose lorsqu’ils ont appris que la cible était Mikey Garcia ?

Nous continuons à travailler avec la même dynamique que toujours. On a travaillé sur des choses précises en fonction du rival qui nous a touché. En raison du Covid-19, nous n’avons pas pu travailler avec certains sparring partners et nous l’avons fait avec des personnes de chez nous, qui sont de grande qualité.

Peut-on dire que vous êtes confronté à une situation dans laquelle vous avez beaucoup à gagner et peu à perdre ?

Justement, parce qu’il est le champion et que la course est jouée. Ce combat est ma présentation aux États-Unis. En faisant du bon travail, je me sentirai comme un gagnant, mais je ne veux pas me contenter de faire du bon travail, je veux gagner et tout ce qui ne gagne pas sera une déception. Je n’ai aucune pression, je viens en tant qu’invité et personne n’attend rien de moi, mais j’attends tout.

Être « couvert » peut être une bonne chose.

L’ANECDOTE ÉMOTIVE DU VOYAGE

Au cours d’un voyage de tant d’heures, toutes sortes de situations peuvent se produire, comme celle que Sandor a dû vivre sur le vol Seattle-Fresno. L’un des contrôleurs, qui venait de Chine, lui a demandé pourquoi sa visite de travail était prévue et il a répondu qu’il était un professionnel qui allait boxer avec Mickey García. Il disait le nom du chasseur californien et les yeux du contrôleur s’ouvrirent. « Il était vraiment excité et m’a souhaité bonne chance », se souvient Sandor.

C’est un plus, le facteur surprise et le fait d’être le boxeur inconnu. Ici, la boxe aux États-Unis est une ligue à part et ils ne regardent pas beaucoup l’Europe, peut-être dans ce cas ils se sont trompés. Aussi, c’est une bonne opportunité pour moi et pour tous les boxeurs espagnols. Je suis sûr que si nous le faisons bien, ils nous rappelleront aux États-Unis. Je veux aussi combattre dans les hauts lieux de la boxe comme Las Vegas, Los Angeles ou New York. Mon combat peut être la porte d’entrée pour le reste de mes collègues et dans mon cas pour viser un titre mondial

Que signifierait une victoire contre Mikey Garcia ?

Ce serait comme gagner un titre mondial. Ce combat est probablement plus important qu’un titre mondial. Il est probable qu’à l’avenir il pourra disputer un titre mondial et ce sera contre un rival de moins catégorie que celui qu’il a, qui est très grand.

Que pouvez-vous attendre de votre rival ?

C’est un boxeur fort, solide qui frappe fort, qui a beaucoup d’expérience, qui s’est retrouvé dans toutes les situations possibles que le sport de la boxe peut lui offrir. Il sera difficile de le prendre au dépourvu, mais en tant qu’être humain, il fait des erreurs. Les champions existent pour être vaincus et je suis venu pour le faire.

Comment se passe votre quotidien à Fresno ?

Nous nous levons vers six heures du matin. A ce moment, vous pouvez déjà prendre votre petit-déjeuner. Habituellement un café au lait et un muffin, et je vais faire mon premier entraînement. Nous sortons courir pendant environ 40 minutes, puis nous faisons un travail physique dans le gymnase, une demi-heure pendant laquelle nous faisons des redressements assis, travaillons avec des élastiques et de la gymnastique suédoise et nous allons nous reposer. L’après-midi, nous faisons la partie spécifique de la boxe. Je le fais dans un gymnase près de l’hôtel qui a été activé pour nous et je peux marcher. Mais ce n’est pas toujours activé et il y a des jours où je m’entraîne dans la piscine de l’hôtel.

Et comment s’est passée l’adaptation ?

Le voyage a été un peu difficile, car il a duré 48 heures. Nous avons fait une escale à Londres et ils ne nous ont pas laissé voler vers les États-Unis, alors nous avons dû passer la nuit là-bas et avons dû changer le vol intérieur vers les États-Unis. J’ai voyagé avec mon entraîneur –Rafa Martín, son père– et Rafa Valle –son deuxième entraîneur. Déjà à Fresno et à l’hôtel, l’accueil a été très bon, ainsi que le traitement. Les gens de l’hôtel qui me reconnaissent me donnent beaucoup d’encouragement car je suis face à un boxeur de classe mondiale. Le jour où Mikey García est arrivé à l’hôtel, je l’ai vu à l’enregistrement alors que je revenais de courir. Nous nous saluons. Ce sont de bonnes personnes et le traitement est très respectueux.

Il joue à l’extérieur et la boxe espagnole n’a pas eu beaucoup de chance sur les cartes dans certains combats étrangers récents.

LA VALISE DE SANDOR

Sandor a voyagé aux États-Unis avec tout ce dont un boxeur a besoin pour relever un défi de ces caractéristiques, avec des gants, de la corde, des élastiques, des mitaines et le dossard de travail. Il a voyagé avec deux paires de gants, une pour le travail de répétition et d’autres plus épaisses pour le travail avec le dossard, puisque les gants de combat sont portés par l’organisateur

En fin de compte, le sport de la boxe est ce qu’il est. Les gens ne sont pas stupides et aujourd’hui ils ont toutes les informations, ils savent ce qui se passe et ils peuvent se faire une opinion en voyant ce qui se passe. Je viens jouer mon rôle et je veux gagner. Je veux que le monde entier sache que voici un homme prêt à conquérir l’Amérique. J’ai voyagé aux États-Unis pour écrire l’histoire.

